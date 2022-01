FC Bayern: Wegen Ballon d'Or  Hamann legt Lewandowski einen Wechsel nahe

Didi Hamann kann sich einen Wechsel von Robert Lewandowski ins Ausland vorstellen. Der Grund sei Lewys Platz zwei bei der Wahl zum Ballon d'Or.

München – Nach der Pleite im November startet Robert Lewandowski in dieser Saison den nächsten Anlauf auf den Ballon d'Or: "Es ist sein großer Traum den Ballon d‘Or zu gewinnen", sagte Experte Didi Hamann am Sonntag bei " ". Schon im Jahr 2020 "hätte er ihn gewinnen müssen", so Hamann, allerdings wurde der Titel damals coronabedingt nicht vergeben.

Auch im vergangenen Jahr hätte es gute Gründe gegeben, ihm den Ballon d'Or zu geben. Das sieht auch der TV-Experte so. Allerdings belegte Lewandowski im November 2021 hinter Lionel Messi nur Rang zwei. "Wenn er dann nicht gewinnt, was muss er noch machen?", so Hamann.

Hamann: Lewandowski wird Ballon d'Or beim FC Bayern nicht gewinnen

Auch wenn der 33-Jährige in dieser Spielzeit abermals die Torschützenliste mit 20 Treffern nach 18 Spieltagen souverän anführt, ist für den ehemaligen Bayern-Profi die Sache klar: "Ich bezweifle, dass er den Ballon d'Or in München gewinnen wird."

Der frühere Bayern-Profi Dietmar Hamann. © Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

Bei einem Wechsel zu einem internationalen Topklub sehe die Angelegenheit für Hamann allerdings wieder anders aus: "Wenn er den Ballon d’Or gewinnen will, wird er das überall machen, aber nicht in München." Der Vertrag des polnischen Nationalspielers läuft im Sommer 2023 aus, mit Real Madrid wurde Lewandowski zuletzt immer mal wieder in Verbindung gebracht.