FC Bayern vertraut weiter auf zwei Nachwuchstorhüter

München - Der FC Bayern hat nach zwei weitere hoffnungsvolle Nachwuchstorhüter länger an sich gebunden.

Wie der deutsche Rekordmeister am Dienstag mitteilte, soll Manuel Kainz (18) bis Ende Juni 2022 bleiben, während Johannes Schenk (18) bis Ende Juni 2024 verlängerte.

Die beiden teilen sich in dieser Saison die Torhüterposition in der des Rekordmeisters und spielen in der Saison 2021/22 eine Rolle in den Planungen bei den . Schenk spielt seit 2017 in München, sein Teamkollege Kainz schon seit 2015.

Bleibt dem FC Bayern erhalten: Johannes Schenk. © imago images/Eibner

"Wir freuen uns sehr, dass wir sie von einem weiteren gemeinsamen Weg überzeugen konnten und sie bei uns am Campus ihre Entwicklung fortsetzen werden", wird Campus-Chef auf der Klub-Website zitiert.