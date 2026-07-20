FC Bayern veröffentlicht neues Auswärtstrikot im Retro-Look

Der FC Bayern hat sein neues Auswärtstrikot präsentiert. Schlicht in Weiß mit rot-marineblauen Details.

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Der FC Bayern zeigt seine neuen Auswärtstrikots für die kommende Saison.

"Manche nennen es Aura - wir nennen es 'Mia San Mia'", mit diesen Worten präsentierte der FC Bayern am Montag sein neues Auswärtstrikot. Das Jersey ist schlicht in Weiß mit einem Polo-Kragen gehalten, das Adidas-Logo, die Sponsoren sowie die Schrift ist blau. An den Ärmeln, am Kragen sowie an der Schulterpartie sind jeweils rot-weiß-blaue Farbstreifen zu sehen.

Das historische FC-Bayern-München-eV-Logo auf der Brust soll den traditionsreichen Charakter unterstreichen.

Der FC Bayern hat sein Auswärtstrikot für die Saison 2026/27 veröffentlicht. © FC Bayern

FC Bayern trägt Auswärtstrikot erstmals gegen Wiesbaden

"Das Design spiegelt den Look der legendären 90er und frühen 2000er wider – und lädt ihn mit modernen Details neu auf", schreiben die Münchner. Das Trikot ist für 100 Euro ohne Beflockung erhältlich, das Kinder-Trikot kostet 75 Euro.

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Erstmals wird das Team von Vincent Kompany beim Test gegen den SV Wehen Wiesbaden am 25. Juli im neuen Jersey auflaufen.

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Heimtrikot erinnert an die Triple-Saison 2012/2013

Bereits Anfang Mai veröffentlichte der FC Bayern sein neues Heimtrikot für die Saison 2026/27. Über das komplett rote Trikot verlaufen dunkle Nadelstreifen verlaufen (abgesehen von den Ärmeln). Am Kragen und an den Ärmeln sind über dem weißen Element goldene Umrandungen zu sehen.

Weiterhin sind die Applikationen, also das Adidas-Logo und die Sponsoren auf Brust und Ärmel in Weiß gehalten. Das Vereinswappen prangt in der klassischen Form auf der linken Brust.

Goldenes Design, goldene Zeiten: Das neue Bayern-Trikot erinnert an die glorreiche Triple-Saison 2012/13 um Kapitän Philipp Lahm (r.). © imago sportfotodienst

Das neue Jersey des Rekordmeisters mit goldenen Akzenten erinnert an die glorreiche Triple-Saison 2012/13. Das entspricht einer deutlichen Abkehr vom Heimtrikot der aktuellen Saison, welches aufgrund seines experimentellen Designs (Rot mit rot-weißem "M" in der Mitte) für einige Kontroversen in der Fangemeinde des deutschen Rekordmeisters sorgte.

Eindeutige Botschaft: Die Südkurve fordert rot-weiße Trikots. © IMAGO/Ulrich Wagner

Bayern-Trikot feierte gegen PSG sein Debüt

Das neue Heimtrikot wurde erstmal im Halbfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain (1:1) getragen.

In diesem Dress wird Serge Gnabry in der kommenden Saison auflaufen. © FC Bayern

Die Bayern-Anhängerschaft hat das neue Trikot im "klassischen" Bayern-Design deutlich positiver aufgenommen als die Designs der vergangenen Saisons. Die aktive Fanszene in der Südkurve sprach sich schon in der Vergangenheit vehement dafür aus, dass die Heimtrikots in den rot-weißen Klubfarben gehalten werden.