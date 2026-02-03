FC Bayern verliert Chefscout André Hechelmann an Gladbach

Borussia Mönchengladbach schnappt sich Bayerns Chefscout André Hechelmann. Der 41-Jährige trifft bei den Fohlen auf einen engen Vertrauten.

Überraschender Wechsel in Bayerns Transfer-Abteilung: Chefscout André Hechelmann wechselt zu Bundesliga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach. Dies teilte der Tabellenzwölfte am Dienstag offiziell mit. Bei den "Fohlen" wird Hechelmann ab 1. März das Amt als neuer Direktor Scouting & Recruitment antreten.

Der 41-Jährige war zuletzt rund ein Jahr als Chefscout Lizenz beim FC Bayern tätig, wo er dem ehemaligen Gladbacher Sportdirektor Nils Schmadke, der seit Oktober 2024 die Scoutingabteilung des Rekordmeisters leitet, unterstellt war.

Bayerns bisheriger Chefscout André Hechelmann arbeitet ab März für Borussia Mönchengladbach. © IMAGO

Der Grund für seinen Wechsel? In Mönchengladbach trifft Hechelmann mit Sportdirektor Rouven Schröder auf einen engen Vertrauten. Beide kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim FSV Mainz 05 und Schalke 04, wo Hechelmann Schröder 2023 sogar als Sportdirektor beerbte.

Gladbach stellt sich im Scouting-Bereich neu auf

Zudem wird der 41-Jährige bei den "Fohlen" deutlich mehr Einflussmöglichkeiten haben. Der Klub stellt sich seit Schröders Amtsübernahme im vergangenen Oktober im sportlichen Bereich neu auf. Vor allem die Scoutingabteilung der Borussia gilt als überholt und soll neu strukturiert werden. Hier soll Hechelmann ansetzen.

"André ist in unserer Branche außerordentlich gut vernetzt. Nach seinem Studium hat er beim 1. FSV Mainz 05 in unterschiedlichen Abteilungen der Geschäftsstelle gearbeitet und versteht, wie ein Bundesligaverein ganzheitlich funktioniert", sagt Schröder: "Anschließend hat er als Chefscout in Mainz, aber auch in weiteren verantwortungsvollen Positionen beim FC Schalke 04 sowie dem FC Bayern München wertvolle Erfahrungen gesammelt und sich dadurch einen hervorragenden Ruf erarbeitet."