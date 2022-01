FC Bayern: Verlängerung oder Verkauf im Sommer - Wie geht es für Robert Lewandowski weiter?

Beendet Robert Lewandowski seine Karriere in München oder lässt der FC Bayern den besten Stürmer des Planeten im Sommer ziehen? In der Rückrunde soll offenbar eine Entscheidung gefällt werden. Der Ausgang scheint offen.

München - Wie geht es weiter mit Robert Lewandowski? Die Tormaschine des FC Bayern ist noch bis 2023 gebunden - ob er seinen Vertrag erfüllt, ist derzeit aber offenbar ungewiss.

Wie die " " berichtet, wollen Lewandowski und dessen Berater Pini Zahavi noch in der Rückrunde Klarheit über die Zukunft. Die Gespräche über eine Vertragsverlängerung stehen demnach bevor. Dem Bericht zufolge könnte am Ende ein Szenario stehen, das sich derzeit kaum ein Bayern-Fan vorstellen will: Der zweimalige FIFA-Weltfußballer könnte die Bayern in diesem Sommer verlassen.

FC Bayern würde mit Robert Lewandowski gerne verlängern

Klar ist: Die Münchner würden den 33-Jährigen gerne über 2023 hinaus halten, das haben die Verantwortlichen in den vergangenen Monaten unisono betont. Wie die Bosse traut sich auch Lewandowski selbst zu, noch mehrere Jahre auf Top-Niveau zu spielen. "Ich lerne meinen Körper immer noch jeden Tag aufs Neue kennen. Wenn ich eine Grenze weiter austesten kann, dann mache ich das. Mit 33 Jahren fühle ich mich besser denn je zuvor", sagte der Pole erst am Dienstag.

Die Zahlen geben Lewandowski recht. Nach einer absolut herausragenden Vorsaison (wettbewerbsübergreifend 48 Tore in 40 Spielen) steht er aktuell schon wieder bei 34 Toren nach 27 absolvierten Spielen. Eine Quote, bei der kein Stürmer der Welt mithalten kann.

FC Bayern könnte mit Lewandowski im Sommer letztmals Geld kassieren

Laut der "Sport Bild" gibt es für den Fall einer Verlängerung zwei Szenarien. Entweder Lewandowski verlängert zu denselben Bezügen wie bislang um ein weiteres Jahr, oder nimmt Gehaltseinbußen in Kauf und verlängert dafür um zwei Jahre. Sollte es zu keiner Einigung kommen, wäre in diesem Sommer die letzte Möglichkeit, noch eine Ablöse für den Stürmer zu kassieren. Und die bräuchten die Bayern, um einen halbwegs adäquaten Ersatz zu verpflichten.

In diesem Zusammenhang fiel in der Vergangenheit auch immer wieder der Name Erling Haaland. Der Top-Stürmer von Borussia Dortmund hatte zuletzt mit seinen Aussagen, sich in der Frage nach seiner Zukunft vom Klub unter Druck gesetzt zu fühlen, für großen Wirbel gesorgt.

Erling Haaland ist im Sommer auf dem Markt - schlägt Bayern zu?

In den kommenden Monaten dürfte Bewegung in den Poker um den von zahlreichen europäischen Top-Klubs umworbenen Norweger kommen. Im Sommer kann er den BVB aufgrund einer Ausstiegsklausel in Höhe von kolportierten 75 Millionen Euro verlassen. Ob die Bayern zuschlagen, falls mit Lewandowski nicht verlängert wird?

Während die Bayern immer wieder ihren Wunsch nach einer Verlängerung mit dem 33-Jährigen äußerten, gibt es vom Torjäger selbst bis dato noch keine klare Aussage zu seiner Zukunft. "Ich bin immer bereit für Herausforderungen. Ob es eine neue sein wird, weiß ich nicht. Aber ich bin bereit", sagte er Ende Dezember im Rahmen der "Globe Soccer Awards": "Ich habe schon Vereine gewechselt, das ist nicht neu für mich."