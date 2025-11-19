AZ-Plus

FC Bayern und Japans Verband verlängern Zusammenarbeit

Seit 2018 arbeitet der deutsche Fußball-Rekordmeister mit dem japanischen Verband in der Talententwicklung zusammen. Diese Partnerschaft geht weiter.
dpa |
Als Japaner beim FC Bayern unter Vertrag: Hiroki Ito. (Archivfoto)
Als Japaner beim FC Bayern unter Vertrag: Hiroki Ito. (Archivfoto) © Christian Kunz/dpa
München

Der FC Bayern München und der japanische Fußballverband arbeiten weiter zusammen. Ziel der nun bis 2028 verlängerten Partnerschaft ist es laut Club-Angaben, den internationalen Austausch zu vertiefen und die Entwicklung junger Talente im Männer- und Frauenfußball zu fördern. 

"Gemeinsam wollen wir weiterhin Talente fördern, den Austausch vertiefen und so unseren Beitrag leisten, den Fußball auf internationaler Ebene weiterzuentwickeln", sagte Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern. 

Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung des FC Bayern, freut sich ebenfalls über die Fortführung der Kooperation. "Japan ist eine Fußballnation mit großem Potenzial, hoher Professionalität und enormer Leidenschaft für den Sport. Durch den regelmäßigen Austausch entstehen wertvolle Impulse für beide Seiten, insbesondere im Bereich der Nachwuchsförderung", sagte Sauer laut Mitteilung.

