FC Bayern: Umfrage – Wer war Ihr Spieler der Hinrunde?

Fast die Hälfte der Saison ist vorbei, aktuell befinden sich die Bayern-Profis in der Winterpause. Zeit zurückzublicken und zu fragen: Welcher FC-Bayern-Spieler hat in der Hinrunde am meisten überzeugt? Die AZ-Umfrage.

München - Die Hinrunde des FC Bayern gleicht einer Achterbahnfahrt. Nach einem überragenden Saisonstart mit drei Siegen in den ersten drei Partien und 15 Toren kam der Bayern-Motor ins stocken. Am siebten Spieltag standen die Münchner zwischenzeitlich sogar auf dem fünften Tabellenplatz. Damit wurde die Kritik an Bayern-Coach Julian Nagelsmann immer lauter.

FC Bayern sichert sich noch vor der Winterpause die Tabellenführung

Doch diese ließ der Landsberger in den nächsten Wochen verstummen. Mit einer spektakulären Aufholjagd konnte der deutsche Rekordmeister die Tabellenspitze noch vor der Winterpause zurückerobern.

Souveräner hingegen agierte der FCB in der Champions League und im DFB-Pokal. Dort gewannen die Münchner alle Partien und stehen damit im Achtelfinale der beiden Wettbewerbe.

Die AZ nimmt die Winterpause zum Anlass, ein erstes Fazit zu ziehen: Welcher Bayern-Akteur, der mindestens in fünf Pflichtspielen zum Einsatz kam, war in der Hinrunde Ihrer Meinung nach am besten, wer hat am meisten überzeugt?