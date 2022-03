FC Bayern trauert um Kult-Fan: Michael "Buschmann" Zeman (57) ist tot

Der langjährige Anhänger des FC Bayern hat einen Herzinfarkt erlitten. Einem Bericht zufolge soll Michael "Buschmann" Zeman in Katar gestorben sein.

München - Traurige Nachrichten für die FC Bayern-Familie: Kult-Fan Michael "Buschmann" Zeman ist tot.

Wie der FC Bayern auf seiner Website mitteilte, ist der langjährige Anhänger am Dienstag infolge eines Herzinfarkts gestorben. Wie die " " berichtet, starb Zeman in Katar, wo er zur WM-Auslosung am Freitag (1. April) eingeladen worden war.

Präsident Hainer: "Er trug den FC Bayern im Herzen"

"Buschmann" war überall dort, wo der FC Bayern war, reiste mit dem Verein um die ganze Welt. Bekannt wurde er zudem durch sein auffälliges Outfit: Es bestand aus einer Jacke mit über 100 Aufnähern, einer Hose mit rund 80 Aufnähern, 40 Schals, einem 3,50 Meter langen Schal um den Hals, FC Bayern-Socken, FC Bayern-Schuhen und einem Hut mit Aufnähern.

Bayern-Präsident Herbert Hainer sagt zum Tod des Kult-Fans: "Die FC Bayern-Familie trauert um Michael 'Buschmann' Zeman - einen Fan, der unseren Verein über viele Jahrzehnte durch alle Höhen und Tiefen treu begleitet hat. Er trug den FC Bayern im Herzen - und in die Welt hinaus, denn er war mit unseren Anhängern rund um den Globus eng verbunden. In ihm verlieren wir einen ganz besonderen Menschen, den wir immer in unserer Erinnerung behalten werden. Unser herzliches Beileid gilt seinen Angehörigen und Freunden."

Bayern-Marketingvorstand Andreas Jung (r.) und Giovane Elber (3.v.l, neben Sky-Moderatorin Sylvia Walker) bei der Eröffnung der "Noventi FC Bayern Apotheke" am Stachus. Kult-Fan Michael "Buschmann" Zeman (2.v.r.) ließ sich vor Ort boostern. © Maximilian Koch

Noch Mitte Februar war "Buschmann" bei der Eröffnung der "Noventi FC Bayern Apotheke" am Stachus dabei - und ließ sich vor Ort gegen das Coronavirus boostern.