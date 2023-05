FC Bayern: Tickets für das KidsClub-Fußballcamp gewinnen

Die AZ verlost gemeinsam mit dem Europa-Park zwei Plätze für das FC Bayern-KidsClub-Fußballcamp. Jetzt mitmachen!

23. Mai 2023 - 10:04 Uhr

Es ist schon gute, vielgeliebte Tradition: Auch im Jahr 2023 stellt der "FC Bayern KidsClub“ mit Unterstützung des Europa-Park in Rust bei Freiburg die FC Bayern-KidsClub-Fußballcamps auf die Beine. Bis zu 150 Nachwuchskicker können hier ihrem Traum, eines Tages im Trikot des FC Bayern um Titel zu spielen, ein Stückchen näher kommen. In Deutschlands größtem Freizeitpark haben die Kids die Möglichkeit, an ihrer Balltechnik zu feilen und nebenbei über 100 Attraktionen und Shows hautnah zu erleben.

Fünf Tage Fußballcamp inkl. Eintritt in den Europa-Park

Das Allerbeste: Die Abendzeitung verlost zusammen mit dem Europa-Park zwei der begehrten Plätze für neun- bis elfjährige Kinder. Der Preis beinhaltet fünf Tage im Fußballcamp mit Übernachtungen in urigen Blockhütten im Camp Resort (eigene Anreise), tägliches Fußballtraining sowie Eintritt in den Europa-Park, Verpflegung und Rund-um-die-Uhr-Betreuung. Das Camp findet vom 14. bis 18. August statt, die Kinder müssen zwischen neun und elf Jahren alt sein.

Platz im FC Bayern-KidsClub-Fußballcamp gewinnnen Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung werden die Daten gelöscht. Damit Sie teilnehmen können, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen. Jetzt registrieren / einloggen

Die Teilnahme ist bis einschließlich 26. Mai, 14 Uhr, möglich.