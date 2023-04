FC Bayern: Tickets für das Heimspiel gegen Manchester City gewinnen

Am Mittwoch empfängt der FC Bayern im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League Manchester City. Vier AZ-Leser sind gratis dabei.

Es ist jetzt das Spiel der Spiele für den FC Bayern: Am Mittwoch (21 Uhr) kommt es in der Allianz Arena in Fröttmaning zum Showdown der beiden Schwergewichte des europäischen Fußballs: Der deutsche Rekordmeister FC Bayern empfängt im Rückspiel des Viertelfinales der Königsklasse den englischen Meister Manchester City.

Im Hinspiel in Manchester kassierten die Münchner eine mehr als bittere 0:3-Niederlage. Die Ausgangslage für das Team von Neu-Trainer Thomas Tuchel ist also denkbar schwierig, doch der FC Bayern hat ja schon für so manch Fußball-Wunder in seiner so erfolgreichen Vereinsgeschichte gesorgt.

Tickets für FC Bayern gegen Manchester City gewinnen

Wie formulierte es Bayerns Vorstandsvorsitzender, der die "Weiter-immer weiter"-Mentalität wie kein Zweiter verkörpert, nach dem Spiel bei Manchester City von Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola? "Ich habe im Fußball schon Unglaubliches erlebt", sagte der frühere Torwart-Titan Kahn und führte weiter aus: "Wir haben die Pflicht, in diesem Rückspiel noch mal alles, was möglich ist, reinzuwerfen."

Und das werden die Münchner um Leon Goretzka auf jeden Fall tun, schließlich will man nicht zum zweiten Mal in Serie im Viertelfinale scheitern. "In der Allianz Arena ist alles möglich. Gerade in diesem Bewerb wurden schon ganz andere Dinge gedreht."

Und Sie, liebe AZ-Leser, können live und kostenlos dabei sein:

Die Teilnahme ist bis einschließlich Montag, 17. April, 10 Uhr, möglich.