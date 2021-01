FC Bayern testet sechs Talente von Kooperationspartner FC Dallas

Wie schon in den vergangenen beiden Jahren hat der FC Bayern auch in diesem Winter wieder Talente von Kooperationspartner FC Dallas zum Probetraining eingeladen. Drei Wochen lang dürfen sie sich am Campus präsentieren.

07. Januar 2021 - 12:37 Uhr | AZ

Sechs Talente des FC Dallas absolvieren momentan ein Probetraining am FC Bayern Campus. (Symbolbild) © dpa