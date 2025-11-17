AZ-Plus

FC Bayern testet im Winter wieder gegen Salzburg

Im neuen Jahr geht es für den FC Bayern in der Bundesliga mit einem Heimspiel gegen Wolfsburg los. Zur Einstimmung geht es gegen einen alten Bekannten.
dpa
Der FC Bayern um Konrad Laimer (M) spielt am 6. Januar in Salzburg. (Archivbild)
Der FC Bayern um Konrad Laimer (M) spielt am 6. Januar in Salzburg. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa
München

Der FC Bayern München stimmt sich in der Winterpause erneut mit einem Testspiel gegen den FC Red Bull Salzburg auf die weiteren Aufgaben in der Fußball-Bundesliga ein. Wie der deutsche Meister mitteilte, findet das Spiel am 6. Januar (15.00 Uhr) in Salzburg statt. 

In der Bundesliga geht es für die Münchner im neuen Jahr am 11. Januar mit einem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg los. Schon im vergangenen Winter und im Januar 2023 hatten sich der FC Bayern und Salzburg in Testspielen gegenübergestanden.

