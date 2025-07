FC Bayern testet im August gegen Grasshoppers in Zürich

Der FC Bayern hat kurz vor Beginn der Pflichtspielsaison noch ein Testspiel vereinbart. Die Münchner reisen dafür in die Schweiz.

Zürich/München

Der FC Bayern bestreitet vor Beginn der neuen Pflichtspielsaison noch ein Testspiel in der Schweiz. Die Münchner sind am 12. August (18.00 Uhr) beim Grasshopper Club in Zürich zu Gast. Vier Tage später steht für den deutschen Fußball-Meister von Trainer Vincent Kompany der Supercup gegen DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart an. Knapp eine Woche später geht es dann in der Bundesliga gegen Leipzig los.

Bereits im vorigen Sommer hatten die Bayern gegen die Grasshoppers ein Testmatch bestritten (4:0). In dieser Sommerpause, die für die Münchner wegen der Club-WM noch gar nicht begonnen hat, ist zudem bislang am 7. August ein Testspiel im Rahmen des Audi Cups gegen Tottenham Hotspur anberaumt.