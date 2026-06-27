AZ-Plus

FC-Bayern-Talent Kusi-Asare wechselt in die Premier League

Abschied von Kusi-Asare. Der 18-jährige Stürmer wechselt nach England.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Der FC Bayern verabschiedet sich von Kusi-Asare. (Symbolbild)
Der FC Bayern verabschiedet sich von Kusi-Asare. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Jonah Kusi-Asare wechselt zum FC Fulham. Das teilte der FC Bayern am Samstag, 27. Juni, mit. Der Stürmer, der bereits in der letzten Saison an den Verein geliehen wurde, wechselt jetzt fest zu dem englischen Erstligisten.

2024 war der 18-jährige U21-Nationalspieler an den Campus der Bayern gekommen.

Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Jonah Kusi-Asare kam mit 16 Jahren zum FC Bayern und ist ein weiteres Beispiel, wie wir internationale Talente auf höchstem Niveau weiterentwickeln. Er konnte in der vergangenen Saison beim FC Fulham die Verantwortlichen überzeugen, sodass er dort nun seine nächsten Ziele angehen wird. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute", sagte Sportvorstand Max Eberl. 

Der junge Spieler zählte beim Gewinn von zwei Deutschen Meisterschaften und einem Supercup zum Kader.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.