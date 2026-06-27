FC-Bayern-Talent Kusi-Asare wechselt in die Premier League

Abschied von Kusi-Asare. Der 18-jährige Stürmer wechselt nach England.

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Jonah Kusi-Asare wechselt zum FC Fulham. Das teilte der FC Bayern am Samstag, 27. Juni, mit. Der Stürmer, der bereits in der letzten Saison an den Verein geliehen wurde, wechselt jetzt fest zu dem englischen Erstligisten.

2024 war der 18-jährige U21-Nationalspieler an den Campus der Bayern gekommen.

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"Jonah Kusi-Asare kam mit 16 Jahren zum FC Bayern und ist ein weiteres Beispiel, wie wir internationale Talente auf höchstem Niveau weiterentwickeln. Er konnte in der vergangenen Saison beim FC Fulham die Verantwortlichen überzeugen, sodass er dort nun seine nächsten Ziele angehen wird. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute", sagte Sportvorstand Max Eberl.

Der junge Spieler zählte beim Gewinn von zwei Deutschen Meisterschaften und einem Supercup zum Kader.