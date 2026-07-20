FC Bayern startet in Saison-Vorbereitung

Als letzter Bundesligist legt auch der FC Bayern wieder los. Trainer Vincent Kompany muss sich zum Start in die Vorbereitung mit einem Rumpfaufgebot begnügen.

Der FC Bayern München startet an diesem Montag in die Vorbereitung auf die neue Saison. Für einen Rumpfkader des Doublesiegers steht zunächst die obligatorische Leistungsdiagnostik an. Im Laufe der Woche wird der Fußball-Rekordmeister auch wieder auf den Trainingsplatz zurückkehren. Das Team von Trainer Vincent Kompany ist der letzte Bundesligist, der die Vorbereitung aufnimmt.

Die WM-Teilnehmer haben nach dem Turnier in den USA noch Urlaub. Sie werden erst nach und nach in das Training beim FC Bayern einsteigen.

Manuel Neuer ist noch in Urlaub. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Die deutschen Fußball-Nationalspieler um Joshua Kimmich werden in der kommenden Woche beim Trainingslager am Tegernsee erwartet.