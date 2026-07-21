FC Bayern startet in die Saison-Vorbereitung: Kleiner Kader legt wieder los

Als letzter Bundesligist legte auch der FC Bayern wieder los. Trainer Vincent Kompany muss sich zum Start in die Vorbereitung mit einem Rumpfaufgebot begnügen.

Es war noch recht überschaubar, was sich am Montag an der Säbener Straße abspielte. Der FC Bayern startete mit den obligatorischen Leistungstests im Krankenhaus Barmherzige Brüder und am Vereinsgelände in die Saisonvorbereitung, doch von den Profis waren nur wenige dabei: Sven Ulreich, Tom Bischof, João Palhinha, Bryan Zaragoza, Sacha Boey und Arijon Ibrahimovic.

Dazu noch Serge Gnabry, Lennart Karl, David Santos Daiber und Cassiano Kiala, die im Rahmen ihrer Reha weiter an den Kader herangeführt werden. Spannend: Anders als Rückkehrer Ibrahimovic sollen Palhinha, Zaragoza und Boey verkauft werden. Ob’s klappt?

Kane, Olise, Upamecano und Musiala steigen erst nach der Asien-Tour ein

Die meisten WM-Teilnehmer wie etwa die deutschen Nationalspieler haben noch Urlaub und absolvieren ihre Tests am 27. und 28. Juli, ehe sie individuell ins Trainingslager an den Tegernsee reisen.

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Dort wird es täglich um 15.30 Uhr eine öffentliche Trainingseinheit für alle Fans und am 30. Juli ein Testspiel gegen den FC Rottach-Egern geben. Einige Stars wie Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano oder Jamal Musiala steigen erst nach der Asien-Tour (1. bis 8. August) ins Training ein.