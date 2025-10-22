FC-Bayern-Star Tah warnt vor Brügge: "Müssen es seriös angehen"

Am Mittwochabend ist der FC Bayern gegen den FC Brügge gefordert. Innenverteidiger Jonathan Tah warnt vor den Belgiern: "Eine gute Mannschaft, die man nicht unterschätzen darf."

Vor 15 Jahren stand er im Champions-League-Finale, als Innenverteidiger an der Seite von Martin Demichelis. Dabei machte Daniel van Buyten nicht die beste Figur – Speculaas von gestern. Beim 0:2 im Endspiel 2010 gegen Inter Mailand war die Abwehr der Bayern in etwa so fluffig wie das knusprige Karamellgebäck aus Belgien. Dort ähnlich beliebt wie Waffeln oder Pommes.

Van Buyten war neben Torwart-Legende Jean-Marie Pfaff (1982-88) und dem Ersatztorwart Robert "Bobby" Dekeyser (1986-87) der dritte und bis dato letzte Belgier im Dress des FC Bayern – mal ganz abgesehen vom aktuellen Erfolgscoach Vincent Kompany, der seinen Vertrag just bis 2029 verlängerte. Belgische Woche an der Säbener Straße, kommt doch mit Club Brügge am Mittwoch (21 Uhr, DAZN) ein Verein aus dem Königreich zum Champions-League-Duell nach München. Gegen die AS Monaco gewann Brügge in der Königsklasse mit 4:1, verlor bei Atalanta Bergamo mit 1:2.

"Brügge kann gegen Bayern den Widerstand 30 Minuten, vielleicht sogar eine Halbzeit lang halten. Doch dann sehe ich wenig Chancen auf Erfolg. Das Top-Niveau der Champions League ist nicht die Messlatte für Brügge", sagte van Buyten (47), der als Spielerberater arbeitet und eine Immobilienagentur gegründet hat, gegenüber der FCB-Vereinshomepage.

Tah warnt vor Brügge: "Darf man nicht unterschätzen"

Kein zu großer Stress also für die aktuellen Innenverteidiger des Rekordmeisters trotz Brügges Sechs-Millionen-Euro-Neuzugang Nicolò Tresoldi (21), der für die deutsche U21 stürmt und für Brügge seit seinem Wechsel im Sommer von Hannover 96 in 18 Pflichtspielen fünf Tore erzielt hat? Für Jonathan Tah dennoch ein gefährlicher Stolperstein. "Ich habe vor drei Jahren mit Leverkusen (0:0 und 0:1, d.Red.) gegen sie gespielt", sagte der Abwehrchef der Bayern am Dienstagnachmittag, "sie sind es gewöhnt, sehr dominant aufzutreten in ihrer Liga. Eine gute Mannschaft, die man nicht unterschätzen darf. Wir müssen es seriös angehen." Mit ihm, Mister Seriös. Mit Tah, dem besseren van Buyten?

Er hat Ruhe in die Abwehr gebracht

Der 29-jährige Tah hat Ruhe in die Abwehr der Münchner gebracht. Es wirkt, als wäre er nicht erst kurz vor Beginn der Klub-WM im Juni an die Säbener Straße gekommen, sondern schon viel länger im Team. Angekommen, akzeptiert, abgeliefert. Bei den elf Pflichtspielerfolgen spielte Bayern vier Mal zu null, Tah dabei zehn Mal (nur beim 5:1 gegen Paphos auf Zypern nicht) von Beginn an. "Wir helfen uns gegenseitig. Am Ende ist es nicht immer ein Thema der Verteidiger, sondern des Gesamtkonstrukts – das passt im Moment einfach alles", meinte Tah, der rundum happy ist: "Es fühlt sich sehr gut an und deshalb bekommen wir auch nur wenig Gegentore."

Tah schwärmt von Teamkollegen Upamecano und Kim

Speziell mit Dayot Upamecano versteht sich DFB-Nationalspieler Tah bestens. "Dayot ist ein sehr kompletter Innenverteidiger. Er ist extrem aggressiv, schnell und gut im Infight. Dazu mutig im Spielaufbau, dribbelt gut an. Ich halte sehr, sehr viel von ihm. Er macht es überragend und es macht Spaß, mit ihm zusammenzuspielen", lobte Tah und vergaß natürlich den dritten im Bunde der Innenverteidiger, Min-jae Kim, nicht. "Aber auch Min-jae ist sehr aggressiv, kommt über den Infight und verteidigt aggressiv nach vorn. Es ist schön zu sehen, dass so eine hohe Qualität auf dieser Position ist, das macht uns alle besser."

Der 1,95m-Riese könnte eine Ära prägen wie einst der 1,96 große Abwehr-Hüne van Buyten, der 2013 die Champions League gewann. Noch heute kickt er für die "Bayern Legends". So möchte Tah auch mal genannt werden.