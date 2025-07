FC-Bayern-Star Manuel Neuer und seine Anika: Traumhochzeit auf Burg in Südtirol

Bayern-Star im Liebesglück: Zwei Jahre nach ihrer standesamtlichen Hochzeit lassen Manuel Neuer und Ehefrau Anika die kirchliche Zeremonie folgen. Die Feier steigt vor malerischer Kulisse auf einer Burg in Südtirol.

Auf Manuel Neuer und seine Ehefrau Anika wartet ein ganz besonderes Wochenende! Nach AZ-Informationen feiert das Ehepaar in den kommenden Tagen auf Schloss Freudenstein in Südtirol seine kirchliche Hochzeit. Nach einer Einstimmungsfeier am Freitag steigt am Tag darauf die große Zeremonie. Zuerst hatte die "Bild" darüber berichtet.

Standesamtlich haben Neuer und seine Frau Anika (bürgerlich Anika Bissel) bereits im November 2023 geheiratet, damals in kleinerem Rahmen mit 20 Gästen im Rathaus am Tegernsee. Im März vergangenen Jahres wurde das Liebesglück der beiden mit der Geburt von Sohn Luca gekrönt. Nun wollen der Fußball-Star und die ihr Glück also auch kirchlich besiegeln – und geizen dabei nicht.

Hier feiern Manuel Neuer und seine Anika ihre kirchliche Hochzeit

Beim Schloss Freudenstein handelt es sich um eine Burganlage aus dem 13. Jahrhundert in der südtiroler Gemeinde Eppan bei Bozen (ca. 15.000 Einwohner), welche heute als Hochzeits- und Eventlocation genutzt wird. Die ehemalige Adelsresidenz biete "gemeinsam mit dem nahe gelegenen Ansitz Zinnenberg alles, was Sie für einen niveauvollen Aufenthalt benötigen", heißt es auf der Homepage: "Genießen Sie die exklusive Atmosphäre und lassen Sie sich vom historischen Charme und der fürstlichen Lebensart, gepaart mit höchster Service-Qualität verzaubern."

Manuel Neuer ist die malerische Gegend durchaus bekannt. Vor der WM 2010 absolvierte die deutsche Nationalmannschaft ihr Trainingslager in der Gemeinde Eppan. 2018 veranstaltete der DFB im Schloss Freudenstein zudem einen Medienabend. Ob sich der mehrfache Welttorhüter davon hat inspirieren lassen? Gut möglich!

Der ehemalige DFB-Manager Oliver Bierhoff 2018 bei einem Medienevent des DFB auf Schloss Freudenstein. © Peter Hartenfelser/Imago

Für den 39-Jährigen ist es die zweite Ehe. Zuvor war er zwischen 2017 und 2020 mit seiner Ex-Frau Nina verheiratet.