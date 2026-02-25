FC-Bayern-Star Harry Kane auf Lewandowski-Kurs – Matthäus hat einen anderen Vergleich

28 Tore hat der Stürmer in 23 Ligaspielen erzielt – genauso wie Lewy in seiner Rekordsaison. Matthäus glaubt an Verlängerung.

Der Countdown läuft inzwischen bei Harry Kane: nur noch 13, nur noch 13, nur noch 13! 13 weitere Tore für den Stürmer des FC Bayern in den verbleibenden elf Partien dieser Bundesliga-Saison - und Kane hat den Rekord von Robert Lewandowski aus der Spielzeit 2020/21 egalisiert. Der Pole hatte damals 41 Treffer erzielt und den großen Gerd Müller überholt.

41 Tore in einer Bayern-Saison: Robert Lewandowski. © Bernd Feil/M.i.S./Pool

Angesichts Kanes bisheriger Quote ist Lewandowskis Bestmarke realistisch, zumal beide die exakt gleiche Bilanz haben: 28 Tore nach 23 Spieltagen. Am Wochenende traf Kane zweimal beim 3:2-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt. Der 32-jährige Engländer ist also klar auf Lewandowski-Kurs!

Kane jagt Lewandowskis Rekord

"Alles ist möglich!", sagte Kane kürzlich zu Lewys Bestmarke: "Es ist natürlich noch ein langer Weg und es ist ein unglaublicher Rekord. Ich bin gut drauf." Oh ja. Am Wochenende im Topspiel bei Borussia Dortmund will Kane nachlegen.

Und bald einen neuen Vertrag bei den Münchnern unterschreiben? Davon jedenfalls geht Lothar Matthäus aus. "Er holt jetzt Titel um Titel, was er vorher in England nicht geschafft hat. Also ich sehe keinen Grund, dass Harry Kane diesen Klub oder sein Umfeld verlassen sollte", sagte der frühere Bayern-Star bei "Sky90".

Gespräche im Frühjahr

Das Arbeitspapier des englischen Nationalmannschaftskapitäns läuft noch rund 18 Monate. "Aber der wird verlängert. Da bin ich mir sicher. Da wird auch Bayern München alles tun, diesen Vertrag mit Harry Kane über 2027 hinaus zu verlängern", ergänzte Matthäus. Erste Gespräche sollen nach AZ-Informationen im Frühjahr stattfinden, an Kane sind auch Klubs aus Saudi-Arabien und der FC Barcelona stark interessiert. Für die Katalanen läuft aktuell noch Lewandowski auf, er wird aber im August 38 Jahre alt.

Er glaubt an Kanes Verlängerung: Lothar Matthäus. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Kane war im August 2023 von Tottenham Hotspur zu Bayern gekommen und hatte einen Vierjahresvertrag unterschrieben. Der zweimalige Bundesliga-Torschützenkönig fühle sich mit seiner Familie wohl in München, meinte Matthäus: "Er weiß, was er am Trainer hat. Dieses Vertrauen, das ihm der Trainer gibt, zahlt er zurück. Er spielt in einer funktionierenden Mannschaft. Wer weiß, ob er woanders auch so glänzen würde? Wer weiß, ob er auch woanders so spielen könnte wie hier unter Kompany?"

Auch die Konkurrenten seien froh, "dass wir ihn in der Bundesliga haben. Er ist eine Weltmarke, er ist der zweite Beckham, weil ihn jeder auf der Welt kennt", sagte Matthäus. Und bald vielleicht der Rekordschütze der Bundesliga.