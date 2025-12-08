FC-Bayern-Star erhält Sonderurlaub: Das steckt dahinter

Weil er für beide Spiele in dieser Woche gesperrt ist, darf Luis Díaz sich ein paar Tage freinehmen. So begründet FC-Bayern-Trainer Vincent Kompany die außergewöhnliche Maßnahme.

Bayerns Dauerbrenner Luis Díaz darf ein paar Tage durchschnaufen. Wie Trainer Vincent Kompany am Montag mitteilte, hat der Kolumbianer einen Sonderurlaub erhalten. Hintergrund: Der Sommer-Neuzugang wird die Spiele in dieser Woche in der Champions League gegen Sporting Lissabon (Dienstag, 18.45/DAZN) und in der Bundesliga gegen Mainz 05 (Sonntag, 17.30 Uhr) aufgrund von Sperren verpassen.

In der Königsklasse sitzt Díaz das zweite Spiel seiner Rotsperre aus der Partie gegen Paris Saint-Germain ab. Ursprünglich hatte die Uefa den Angreifer für drei Spiele aus dem Verkehr gezogen. Dies wurde nach Einspruch der Bayern aber auf zwei Partien reduziert. In der Liga sitzt er eine Gelbsperre ab, welche er sich aufgrund seiner fünften Gelben Karte eingehandelt hat.

Vincent Kompany (re.) und sein Schützling Luis Díaz. © IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Luis Díaz ist Vielspieler bei Bayern und in der Nationalmannschaft

"Luis hat immer alles gespielt, für uns und die Nationalmannschaft. Er hat immer lange Reisen. Er war lange in England, da hatte er nie frei an Weihnachten. Es ist vernünftig, dass er ein paar Tage frei hat und weg ist", begründet Kompany den Sonderurlaub seines Offensiv-Stars. Er erwarte, dass Díaz danach "mental top zurückkommen und da weitermachen wird, wo er aufgehört hat".

Der Kolumbianer war im Sommer für knapp 70 Millionen Euro vom FC Liverpool nach München gewechselt und ist unter Kompany auf Linksaußen gesetzt. Mit zwölf Treffern und sieben Vorlagen in 21 Spielen zählt der 28-Jährige zu den gefährlichsten Bayern-Angreifern in dieser Saison.

Keine vorzeitige Winterpause für Luis Díaz

Vorzeitig in die Winterpause wird sich Díaz aber nicht verabschieden. Beim Jahresabschluss gegen den 1. FC Heidenheim am 21. Dezember ist er wieder spielberechtigt und soll im Kader stehen. "Weihnachtsgeschenke gibt man an Weihnachten", scherzte Kompany: "Gegen Heidenheim wird Lucho wieder dabei sein. Er kann mental mal abschalten. Sowas werden wir im Laufe der Saison vielleicht mal wieder machen, um wieder frisch zu werden." Auch eine Möglichkeit, die Moral innerhalb der Mannschaft hochzuhalten!