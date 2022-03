FC-Bayern-Spielerin Hannah Glas vor PSG-Showdown: "In diesen Spielen geht das Adrenalin hoch"

Wichtige Woche für die Bayern-Frauen! In der AZ spricht Hanna Glas über die Spitzenspiele und das Duell mit einer engen Freundin von PSG.

AZ-Interview mit Hanna Glas: Die 28-jährige Verteidigerin kam 2020 von Paris Saint-Germain zu den Bayern. Sie gewann bei Olympia in Tokio Silber mit der schwedischen Auswahl.

AZ: Frau Glas, wen zählen Sie zur Spitze des europäischen Frauen-Fußballs?

HANNA GLAS: Dazu zähle ich in erster Linie uns, Paris, Wolfsburg, Barcelona und Chelsea. Das sind herausragende Mannschaften.

Insofern haben Sie eine Spitzenwoche: Sie spielen am Mittwoch das Viertelfinalrückspiel in der Champions League bei PSG und am Sonntag kommt es zum Top-Spiel in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg.

Das sind genau die Spiele, für die wir trainieren. Die Spiele, für die wir überhaupt spielen. Ich mag solche Partien, ich freue mich drauf.

Sie geben einen Thrill?

Absolut, und das ist schön. Das Adrenalin geht in diesen Spielen hoch und jeder gibt sein Bestes, um die wichtigen Spiele für sein Team zu entscheiden. Dazu muss man cool bleiben.

PSG ist "eine Mannschaft mit enormer individueller Qualität"

Wie schätzen Sie die Gegner ein?

Paris ist eine Mannschaft mit enormer individueller Qualität. Die Pariserinnen sind technisch sehr stark und haben starke Angreiferinnen.

Nicht leicht für Sie als Defensivakteurin, oder?

Stimmt, aber wir haben das im Hinspiel als Defensivreihe wirklich sehr gut hinbekommen (das Spiel endete 1:2 aus Münchner Sicht; die Redaktion). Wir hatten sie weitgehend im Griff. Die beiden Gegentore fielen ja nach Standards. In diesen großen Spielen machen die Kleinigkeiten oftmals den Unterschied. Wir haben eine gute Begegnung geliefert. Im Rückspiel sollten wir einfach unsere Chancen besser nutzen.

Sie spielten, anders als sonst im Bayern-Campus, in der Allianz Arena. Sie sind ja in Ihrer Karriere mit den Klubs und dem Nationalteam bereits gut herumgekommen - haben Sie schon mal in so einem großen Stadion gespielt?

Ja, bei Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen mit der schwedischen Auswahl hatte ich das Vergnügen. Allerdings ist es mit dem Klub noch mal etwas anderes. Die Stimmung war speziell. Ich habe jeden Moment genossen. Nach dem Abpfiff wollte ich gar nicht vom Feld gehen. Ich wollte nur noch die Atmosphäre aufsaugen und genießen. Ich war superglücklich.

Hanna Glas: "Wir wollen jeden Wettbewerb gewinnen"

Jetzt kommt es zum Rückspiel in Paris, von wo Sie 2020 zu den Bayern wechselten. Dort wiederum spielt nun Amanda Ilestedt, Ihre Landsfrau, mit der Sie noch im ersten Jahr beim FCB zusammenspielten.

Wir hatten schon seit wir 15 Jahre jung waren in der Nationalmannschaft zusammengespielt. Wir sind beides Defensivspielerinnen. Sie half mir, mich in München einzufinden, was allerdings ganz leicht ging. Wir sind enge Freundinnen.

Hatten Sie in den vergangenen Wochen Kontakt, so unter befreundeten Rivalinnen?

Ja, schon. (lacht) Wir haben ein paar Nachrichten hin und her geschickt. In den vergangenen Tagen aber weniger. Ich werde ihr aber wahrscheinlich schreiben, wenn wir in Paris angekommen sind.

Was ist das Ziel Ihrer Mannschaft in der Königsklasse?

Wir wollen jeden Wettbewerb gewinnen, in dem wir mitspielen. Ich denke, wir haben in der Champions League trotz unserer Corona-Fälle noch eine Chance, aber auch im Pokal und in der Bundesliga können wir noch Titel holen.

Spitzenspiel am Wochenende: "Wolfsburg ist wirklich zweikampfstark"

Dort kommt es am Wochenende zum Kracher gegen Wolfsburg - Erster gegen Zweiter. Ihre Einschätzung, bitte.

Wolfsburg ist wirklich zweikampfstark. Sie kommen mit guter Geschwindigkeit und haben starke Spielerinnen.

Sie kamen am Sonntag beim 4:0-Sieg gegen Essen nicht zum Einsatz. Eine Pause, damit Sie in dieser wichtigen Woche voll im Saft stehen?

Das war der Plan, ja. Wir haben viele Spiele und nutzen unseren breiten, gut aufgestellten Kader, um zu rotieren.

Wie haben Sie sich auf diese Spitzenwoche vorbereitet?

Ich schaue gerne Videobilder und will die offenen Räume sehen, oder überlege, ob wir uns anders postieren sollten. Ich tue nichts anderes als wie in der Vorbereitung auf andere Spiele. Die normale Routine.

Cool bleiben halt.

Genau. (lacht)