Aleksandar Pavlovic fehlt im Heimspiel gegen Union Berlin. Wann der Youngster zurückkehrt, ist unklar. Sportdirektor Christoph Freund: "Wir müssen es mit Aleks final besprechen."

Neben dem Platz verbringen Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof und Lennart Karl viel Zeit miteinander. Bayerns beste Buddies, unzertrennlich wie Tick, Trick und Track. Die Kumpels gehen zusammen shoppen, genießen Smoothies im angesagten Café "Wagners Juicery" im Glockenbachviertel oder spielen UNO. Doch beim 4:0-Sieg gegen Union Berlin wurde das Traum-Trio notgedrungen auseinandergerissen.

Freund: "Er hat Beschwerden, weshalb er nicht im Aufgebot war"

Während Karl starten durfte und Bischof zunächst auf der Bank saß, stand Pavlovic gegen den Hauptstadtklub kurzfristig überraschend nicht im Kader. Rätselraten um den 21-Jährigen. Kurz vor Anpfiff verkündete der FC Bayern den Ausfall über die Vereinsmedien. Hüftprobleme würden Pavlovic plagen, einen Einsatz gegen die Eisernen unmöglich machen.

Ob es etwas Ernstes ist? Unklar. Aufschluss konnte auch Sportdirektor Christoph Freund nicht wirklich geben. "Er hat Beschwerden, weshalb er nicht im Aufgebot war", sagte der Österreicher. Pavlovic habe zuletzt viel gespielt. Konkret: 2026 kam der Sechser einzig gegen Werder Bremen (3:0) und Borussia Mönchengladbach (4:1) nicht zum Einsatz.

Er hat Beschwerden, weshalb er nicht im Aufgebot war. Christoph Freund

FC Bayern spielte zuletzt mehrere Verletzungen herunter

Und eben am Samstag gegen die Eisernen aus Berlin. "Wir müssen vorsichtig sein", meinte Freund über die weitere Vorgehensweise beim Leistungsträger der Bayern. Man will sich an der Säbener Straße in den nächsten Tagen zusammensetzen, um zu besprechen, ob eine Reise zur Nationalmannschaft sinnvoll ist. Genauer wurde Freund nicht. Weil alles halb so schlimm ist?

Klar ist: In den letzten Wochen kam es vermehrt vor, dass der Klub mögliche Verletzungen nach dem Spiel herunterspielte, die später doch langwieriger waren. Sowohl bei Sven Ulreich (Muskelbündelriss) als auch bei Alphonso Davies (Zerrung im Oberschenkel) und Jamal Musiala (Schmerzreaktion) war das der Fall. Ob es einfach Pech ist? Oder fehlende Kommunikation mit der medizinischen Abteilung?

Bitter! Jamal Musiala muss weiter pausieren. © IMAGO

Pavlovic musste schon mehrfach Länderspiele absagen

Musiala musste mittlerweile die Länderspiele absagen, wird in München am Comeback arbeiten. Zu ihm könnte sich Pavlovic gesellen, wenn er tatsächlich die beiden WM-Testspiele gegen die Schweiz (27. März, 20.45 Uhr) und Ghana (30. März, 20.45 Uhr) verpassen sollte. Es wäre bitter für den gebürtigen Fürstenfeldbrucker. Aber auch nichts Neues.

Pavlovic und der DFB, das passt bisher einfach nicht zusammen. Schon mehrmals zog er sich kurz vor dem DFB-Lehrgang eine Verletzung zu oder wurde krank. Die Europameisterschaft 2024 im eigenen Land verpasste Pavlovic wegen einer Mandelentzündung. Das kann ihm mittlerweile zum Glück nicht mehr passieren. Nachdem dem Sechser verschiedene Parteien dazu geraten hatten, ließ er sich die Mandeln operativ entfernen.

Resthoffnung besteht noch bei Pavlovic

Trotzdem musste Pavlovic auch die Länderspiele Ende 2024 absagen. Ein Schlüsselbeinbruch bremste ihn seiner Zeit aus. Im März 2025 hatte er dann das Pfeiffersche Drüsenfieber, musste Bundestrainer Julian Nagelsmann ebenfalls notgedrungen den Krankenschein schicken. Und nun schon wieder? Noch besteht eine kleine Resthoffnung, dass er seine starke Form aus den letzten Wochen im DFB-Dress bestätigen kann. Die Frage ist: Wie lange noch?