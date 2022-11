FC Bayern: So sieht der Winterfahrplan des deutschen Rekordmeisters aus

Am 12. November bestreitet der FC Bayern sein letztes Pflichtspiel vor der Winterpause. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat jetzt seinen Fahrplan für die Winterpause bekanntgegeben.

München - Wegen der Weltmeisterschaft beginnt die Winterpause in dieser Saison schon im November. Dementsprechend muss der FC Bayern seine Vorbereitungen auf die Rückrunde anders als üblich gestalten.

Nach dem letzten Bundesligaspiel auf Schalke gibt Julian Nagelsmann seiner Mannschaft erstmals eine Woche frei. Anschließend kommen die Akteure zurück, die nicht bei der WM in Katar auflaufen. Paul Wanner, Mathys Tel und Co. halten sich dann bis zum 10. Dezember an der Säbener Straße fit.

Trainingslager der Münchner wieder in Katar

Im neuen Jahr geht es für einen Teil des Kaders am 3. Januar weiter. Nur drei Tage später reist die Mannschaft dann bis zum 12. Januar zur Vorbereitung nach Katar. Nach dem Trainingslager stoßen auch die letzten WM-Teilnehmer zurück zum Team. Das erste Pflichtspiel bestreitet der deutsche Rekordmeister dann am 20. Januar bei RB Leipzig.