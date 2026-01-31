AZ-Plus

FC Bayern setzt auf Ex-Profi Wiesinger: Neuer Leiter für die Nachwuchsabteilung

Einst trägt er als Fußball-Profi das Trikot des FC Bayern München. Nun übernimmt Michael Wiesinger einen neuen Job beim Rekordmeister.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Neue Aufgabe für Michael Wiesinger. (Archivbild)
Neue Aufgabe für Michael Wiesinger. (Archivbild) © Daniel Karmann/dpa

Michael Wiesinger wird neuer Leiter der Nachwuchsabteilung beim FC Bayern München. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wechselt der 53-Jährige zum 1. Mai von der Akademie des 1. FC Nürnberg an den Campus des deutschen Rekordmeisters. Der frühere Profi löst Markus Weinzierl ab, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Über dessen Zukunft würden Gespräche geführt, teilten die Bayern mit. 

Nach Angaben des 1. FC Nürnberg wird Wiesinger noch bis Ende März beim Zweitligisten arbeiten. "Ich hatte eine wunderbare Zeit als Nachwuchschef in Nürnberg. Jetzt freue ich mich sehr auf die spannende Aufgabe, zukünftig bei einem der größten Vereine der Welt in der Talente-Entwicklung verantwortlich mitzuwirken", sagte der frühere Mittelfeldspieler, der in seiner Karriere sowohl für Nürnberg als auch den FC Bayern gespielt hat.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.