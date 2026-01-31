FC Bayern setzt auf Ex-Profi Wiesinger: Neuer Leiter für die Nachwuchsabteilung

Einst trägt er als Fußball-Profi das Trikot des FC Bayern München. Nun übernimmt Michael Wiesinger einen neuen Job beim Rekordmeister.

Michael Wiesinger wird neuer Leiter der Nachwuchsabteilung beim FC Bayern München. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wechselt der 53-Jährige zum 1. Mai von der Akademie des 1. FC Nürnberg an den Campus des deutschen Rekordmeisters. Der frühere Profi löst Markus Weinzierl ab, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Über dessen Zukunft würden Gespräche geführt, teilten die Bayern mit.

Nach Angaben des 1. FC Nürnberg wird Wiesinger noch bis Ende März beim Zweitligisten arbeiten. "Ich hatte eine wunderbare Zeit als Nachwuchschef in Nürnberg. Jetzt freue ich mich sehr auf die spannende Aufgabe, zukünftig bei einem der größten Vereine der Welt in der Talente-Entwicklung verantwortlich mitzuwirken", sagte der frühere Mittelfeldspieler, der in seiner Karriere sowohl für Nürnberg als auch den FC Bayern gespielt hat.