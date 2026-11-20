Harry Kane muss im Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln vorzeitig ausgewechselt werden. Auch für Michael Olise geht es nicht mehr weiter.

Ist das bitter - der Ballon d'Or Gewinner hat sich verletzt!

Harry Kane musste im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln bereits in der 20. Minute verletzt ausgewechselt werden. Der 33 Jahre alte Torjäger humpelte unter Schmerzen in die Kabine. Für ihn kam Tom Bischof.

Kane hat bei Schussversuch Schlag am linken Fuß abbekommen

Kane war in der 15. Minute bei einem Schussversuch im Strafraum von Joel Schmied gefoult worden. Der Kölner traf den englischen Teamkapitän beim Abwehrversuch am linken Fuß.

Ein Pfiff von Schiedsrichter Robin Braun blieb aus, auch der Videoassistent sah kein Vergehen von Schmied. Kane versuchte es noch einmal, musste dann aber doch raus.

Auch Olise angeschlagen ausgewechselt

Nach der Pause dann der nächste Schock für die Münchner. Auch für Michael Olise geht es nicht mehr weiter. Der Franzose wurde am Ende der ersten Halbzeit nach einem Schlag auf den Fuß ebenfalls behandelt und blieb in der Kabine. Stattdessen kam der 19-jährige Tim Binder rein. Der Offensivmann feierte damit sein Bundesliga-Debüt, nachdem er seine Profi-Premiere beim 6:1 gegen Magdeburg im Pokal absolviert hatte.

Auch Michael Olise verletzt sich gegen Köln. © IMAGO/Pressefoto ULMER / Markus Ulmer

Dem FC Bayern gehen somit mehr und mehr die Offensivspieler aus. Kane und Olise sind nach Luis Díaz, Serge Gnabry und Ismael Saibari die nächsten prominenten Ausfälle der Münchner.