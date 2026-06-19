FC Bayern schließt beliebten Fan-Shop: Wann es dort weiter geht und was sich ändert

Wer aktuell im FC Bayern Store in der Säbener Straße shoppen möchte, der wird enttäuscht sein. In den nächsten Wochen ist der Fan-Shop geschlossen.

Für Fans des FC Bayern gibt es in München zwei Adressen, denen man bei einem Aufenthalt in der bayerischen Landeshauptstadt unbedingt einen Besuch abstatten muss. Zum einen die Allianz Arena in Fröttmaning und zum anderen das Trainingsgelände in der Säbener Straße.

Bei einem Besuch einer Trainingseinheit hoffen die Fans, ein Autogramm oder gar ein Selfie mit einem der Bayern-Stars zu ergattern. Zudem lädt der dortige Fan-Shop zum Einkaufen ein – egal, ob um das neueste Trikot mit Beflockung oder sonstigen Fan-Artikel geht.

Fan-Shop in der Säbener Straße wegen Umbau geschlossen

Doch im Moment ist für die Bayern-Fans am Vereinsgelände des deutschen Rekordmeisters nichts zu holen. Wegen der Sommerpause und der stattfindenden Weltmeisterschaft verweilen die Bayern-Spieler entweder im verdienten Urlaub oder sie stehen für ihre Nationalmannschaften auf dem Platz.

Aber auch Fan-Artikel gibt es aktuell in der Säbener Straße nicht zu. Der dortige FC-Bayern-Store ist wegen Umbauarbeiten noch bis Ende Juli geschlossen. Nach Beendigung der Arbeiten soll für die Fans am gewohnten Platz aber wieder alles verfügbar sein, dann im neuen Store-Konzept – heller, freundlicher und offener, mit mehr Tageslicht, so von offizieller Seite gegenüber der AZ.

Zur Wiedereröffnung sind vor Ort zahlreiche Aktivitäten geplant, mit denen der FC Bayern seine Fans überraschen möchte.

Manuel Neuer lässt auch hier niemanden rein: der FC Bayern Fan-Shop in der Säbener Strße ist aktuell geschlossen. © Privat

Bis es so weit ist, müssen die Fans aber nicht auf Bayern-Trikots, Meister-Shirts oder andere Fan-Artikel bei ihrem Besuch in München verzichten, denn die weiteren FCB-Fan-Shops in München haben weiterhin für die Anhänger geöffnet.