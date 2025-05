Einen Tag vor dem Champions-League-Finale zocken zahlreiche Legenden im SAP Garden. Vor allem Franck Ribéry verzückt nicht nur die Fans, sondern begeistert auch Ex-Stars des FC Bayern.

Am Ende war alles wie früher. Luís Figo nahm den Pokal entgegen, streckte ihn nach dem 9:8-Finalsieg Richtung Hallendach. Wenige Minuten davor wurde er zum Spieler des Spiels gekürt. Einzig ein paar graue Strähnen verrieten den ehemaligen Real-Star. Im Alter von 52 Jahren aber nichts Ungewöhnliches.

Außerdem war Figo damit nicht die einzige Legende, die die UEFA in den SAP Garden fliegen ließ. In vier Teams sollten die alten Recken zeigen, was noch in ihnen steckt. Eigentlich wäre auch Clarence Seedorf eingeplant gewesen. Doch der Flug des ehemaligen Milan-Mittelfeldbosses hatte Verspätung. So konnte er nur eine Videobotschaft in die Halle schicken.

9000 Zuschauer beim Legenden-Kick im Münchner SAP Garden

Die war übrigens nicht nur von Fußballnostalgikern, wie man es vielleicht erwarten würde, gefüllt. Viele Eltern mit ihren Kids kamen am Freitagnachmittag in den Olympiapark. Die hatten offenbar gute Erziehungsarbeit geleistet. Als die Legenden um Andrés Iniesta und Kaká den Kunstplatz betraten, schrien sie die Namen.

Die ehemaligen Bayern-Stars, geschuldet ihres Heimvorteils, bekamen extra lauten Empfang der rund 9.000 Zuschauer. Besonders Franck Ribéry und Thiago. Auch wenn am Ende Mario Goméz als einziger ehemaliger Spieler des Rekordmeisters mit dem Figo-Team das Finale erreichte.

Doch das lag weder am Franzosen noch am Spanier. "Franck ist schon noch gut drauf", analysierte Teamkollege Giovanne Elber den Ribéry-Auftritt im Halbfinale. Reihenweise ließ der Flügelflitzer seine Gegenspieler, die keine Geringeren als Inter-Ikone Esteban Cambiasso und Ex-Chelsea-Star John Obi Mickel waren, aussteigen. Zwei Tore standen am Ende auf seinem Konto.

Auch Thiago hatte sein Ballgefühl nicht verlernt. Für die Fans ein absoluter Genuss. Alphonso Davies dürfte nicht schlecht gestaunt haben. Denn auch der verletzte Bayern-Star mischte sich unter die Menge. Und gab seinen Anhängern ein Verletzungsupdate.

"Der Weg zum Comeback läuft gut": Davies gibt Verletzungsupdate

"Der Weg zum Comeback läuft gut", sagte der Kanadier. Wann er mit seiner Rückkehr rechnet? "Es wird noch eine Weile dauern. Vielleicht im November", so Davies. Bis dahin hat er noch reichlich Zeit, sich Spiele von der Tribüne aus anzuschauen.

Womöglich auch das Champions-League-Finale am Samstag (21.00 Uhr) in der Allianz Arena. Das war freilich auch das große Thema im SAP Garden. "Ich glaube, dass Paris zu gut und stabil ist", prognostizierte Didi Hamann. "Paris hat etwas mehr Qualität", meinte auch Ex-DFB-Boss Oliver Bierhoff.

Dagegen hatte Elber keinen Favoriten: "Ich denke, es ist 50:50. Beide Vereine haben es verdient, die Champions League zu gewinnen." Ob Hamann und Bierhoff am Ende recht behalten?