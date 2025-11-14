FC-Bayern-Präsident Hainer hofft auf Champions-League-Finale 2028 in München: "Wir wollen dabei sein“

Präsident Herbert Hainer und der FC Bayern hoffen auf ein nächstes Königsklassen-Finale in München.

Finale dahoam – schon wieder? Nach 2012 und 2025 könnte das Endspiel der Königsklasse bereits in drei Jahren erneut in München ausgetragen werden. Der FC Bayern hat sein Interesse am Champions-League-Finale 2028 bei der Uefa hinterlegt – und ist bislang der einzige Bewerber.

Warum andere europäische Fußball-Metropolen nicht ebenfalls Ansprüche für dieses Endspiel anmelden, kann sich auch Herbert Hainer auf dem AZ-Sofa nicht erklären. Was der Präsident des Rekordmeisters dagegen mit absoluter Sicherheit weiß: "Der FC Bayern und München wissen, wie man ein solches Event veranstaltet. Es wäre schön, wenn München 2028 oder 2029 wieder das Finale austrägt. Und dann wollen wir natürlich dabei sein – mit einem anderen Ausgang."

"Würden uns natürlich riesig freuen": Hainer hofft auf Zuschlag für das Champions-League-Finale

Wenn das Duell um Europas Krone erneut nach München vergeben würde, "würden wir uns natürlich riesig freuen", sagt Hainer – gibt aber mit einem Augenzwinkern zu bedenken: "Die Statistiken zeigen ja, dass wir die Champions League auswärts eher gewinnen als zuhause."

Stimmt. 2013 gegen den BVB im Wembley-Stadion und 2020 beim Corona-Turnier in Lissabon holten die Bayern den Henkelpott jeweils in der Fremde. Umso tiefer sitzt der Stachel noch vom bitteren Finale dahoam 2012 gegen Chelsea. O-Ton Hainer: "Die wissen bis heute nicht, warum sie dieses Spiel gewonnen haben."