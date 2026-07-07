FC Bayern plant mit Ibrahimovic als festem Kaderspieler

Ein Eigengewächs mit illustrem Nachnamen soll beim FC Bayern in dieser Saison die Chance bei den Profis bekommen. Manager Freund macht dabei eine Ansage.

München

Der FC Bayern München plant mit Nachwuchsspieler Arijon Ibrahimovic für die neue Saison. Der 20-Jährige soll beim deutschen Fußball-Rekordmeister fest ins Profiteam integriert werden, wie der Verein mitteilte. Der Offensivakteur ist seit Jugendtagen bei den Bayern, war in den vergangenen drei Spielzeiten aber an Frosinone und Lazio Rom in Italien sowie vorige Saison an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen. Bei Bayern hat er einen Vertrag bis 2028.

"Vor allem im vergangenen sehr guten Jahr in Heidenheim hat er persönlich viel gelernt, um jetzt bereit für den FC Bayern zu sein. Seine Entwicklung steht beispielhaft für die Möglichkeiten, die wir unseren Talenten aufzeigen", sagte Sportdirektor Christoph Freund über den deutschen U21-Nationalspieler. "Jetzt geht es für ihn nicht mehr allein ums Lernen – jetzt geht es ums Angreifen, hier beim FC Bayern."