Bayerns 2. Vizepräsident Walter Mennekes zieht sich zurück und wird gefeiert. Marko Pesic folgt auf den Unternehmer.

Marko Pesic, langjähriger Geschäftsführer der Basketballer des FC Bayern, ist zum 2. Vizepräsidenten gewählt worden. Die Mitglieder bestätigten den 49-Jährigen auf der Jahreshauptversammlung mit überwältigender Mehrheit als Nachfolger von Walter Mennekes, der sein Amt nach zehn Jahren aus Altersgründen niedergelegt hat. Mennekes wurde von Präsident Herbert Hainer zum Ehrenmitglied ernannt.

Zudem gehört neben Hainer und Pesic weiterhin Dieter Mayer als 1. Vizepräsident dem Gremium an. Der 78-jährige Mennekes wurde mit Standing Ovations gefeiert, es war einer der emotionalsten Momente.

Pesic: "Es ist ein besonderer Tag für mich"

Hainer schwärmte von ihm: "In deiner Rolle hast du nicht nur die Weiterentwicklung unserer Sportabteilungen stetig vorangetrieben, sondern warst mit deiner Wärme, deinem Humor, deiner Tatkraft und deiner außergewöhnlichen Nähe zu den Menschen ein Sympathieträger unseres Vereins – und das wirst du immer bleiben."

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Mit Pesic, der wie Mennekes für die Sportabteilungen des Vereins verantwortlich sein wird, setze man "den Verjüngungskurs der Vereinsführung fort", sagte Hainer: "Marko kennt den FC Bayern aus seinen vielen Jahren in der Leitung unserer Basketballer. Er weiß, um was es in diesem Verein geht, und er verkörpert neue Impulse genauso wie bewährte Wege zu den größten Erfolgen." Der frühere Basketball-Nationalspieler Pesic war zur Saison 2011/12 zu den Bayern-Basketballern gekommen und hatte die Abteilung bis zu seinem Abschied im vergangenen Jahr geführt.

"Es ist ein besonderer Tag für mich. München und dieser Verein sind für mich persönlich zur Heimat geworden. Mia san mia ist für mich eine Haltung", sagte Pesic.