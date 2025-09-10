FC Bayern: Neuer zurück zum DFB? "Manu würde nicht Nein sagen"

Der Berater von Manuel Neuer hat Spekulationen über eine WM-Rückkehr des langjährigen Nationaltorhüters befeuert. Steht der Kapitän des FC Bayern bald auch beim DFB wieder zwischen den Pfosten?

Vom Leben eines Nationaltorhüters war Manuel Neuer in den vergangenen Tagen doch recht weit entfernt. In der Länderspielpause genoss er seine Freizeit, er saß als Fan in den Handball-Hallen von Nürnberg oder Wuppertal und blickte auf einem Instagram-Foto versonnen übers Wasser. Er ist Vater eines Kleinkindes und hat im Juli geheiratet. Alles in klaren Bahnen. Wirklich?

Ein einziger Satz seines Beraters, mehr oder weniger versteckt in einem Interview der Frankfurter Rundschau über Gott und die Welt, Kickers Offenbach und Gehaltsobergrenzen, reichte aus, um Spekulationen über eine WM-Rückkehr zu befeuern. "Er ist topfit, bringt absolut seine Leistung. Wenn Julian Nagelsmann auf der Position ein Problem sieht, Manuel gesund ist und gefragt würde – dann wird Manu sicher nicht Nein sagen", sagte Thomas Kroth.

Marc-André ter Stegen soll eigentlich bei der WM im Tor stehen

Wenn er "klar" auf die Frage antworte, mache er "ein Fass auf", so hatte Kroth das Zitat eingeleitet. 22 Wörter, ein Komma, einen Gedankenstrich und einen Punkt später flog der Deckel des Fasses quer durch den Raum. Ist es möglich? Kann und wird Manuel Neuer im Deutschland-Trikot zur WM fahren? Wird er wieder Weltmeister???

Ganz ruhig: Der Weg ist weit. Allein sportlich, wie das verheerende 0:2 in der Slowakei zeigte. Dabei war die deutsche Mannschaft Erdumfänge von WM-Titel-Reife entfernt, sie hatte Probleme auf zehn Positionen - der Torhüter gehörte nicht dazu. Oliver Baumann ist eine solide Nummer eins für die Qualifikation, beim Turnier selbst soll Marc-André ter Stegen im Tor stehen. Soll.

Schweinsteiger fordert Neuer-Rückkehr: "Ich würde ihn zurückholen und spielen lassen"

Damit beginnen vielleicht doch die Probleme. Denn der Torhüter des FC Barcelona, der ewig hinter Neuer auf die "1" gewartet hat, ist im Verein keine Stammkraft mehr. Er wird nach einer Rücken-Operation zudem noch monatelang ausfallen. "In meinen Gedanken weiß ich, dass Marc zurückkommt im Dezember, die beiden Spiele machen wird im März, im Juni auch, und dann die WM spielen wird", hat Nagelsmann gesagt.

Allerdings müssen sich Wunschgedanken nicht mit der Realität decken. Wackelt der Plan, stünden sich auf Nagelsmanns Flipchart möglicherweise Baumann und der alternde Gigant Neuer (39) gegenüber, der international immer noch die Ausstrahlung des Unbezwingbaren besitzt. "Viele Ex-Mitspieler sagen, dass er diese Aura und Weltklasse in sich hat", betonte Bastian Schweinsteiger vor einem Millionenpublikum in der ARD: "Ich würde ihn zurückholen und spielen lassen."

Nagelsmann plant aktuell nicht mit Manuel Neuer

Schaue er sich um, "welche Torhüter einen deutschen Pass haben", sagte Schweinsteiger: "Da ist Neuer für mich die Nummer eins." Er müsse nicht "jedes Spiel machen, aber auf eine Weltmeisterschaft hätte er schon Lust". Die Worte des Beraters lassen es vermuten.

Dem Bundestrainer war Neuers Rücktritt nach der Heim-EM nicht unrecht, er wollte einen Neuanfang. Dieser verläuft ruckelig – aber eine zusätzliche Baustelle? "Manu hat eine sehr gute Klub-WM gespielt, aber die Entscheidung (zum Abschied) haben wir ganz bewusst getroffen", sagte Nagelsmann, eine Überlegung, ihn zurückzuholen, "gibt's nicht" - "Stand jetzt", wie es im Fußball so anstrengend heißt.

Hörte Nagelsmann auf die stärksten Stimmen, würde er selbst mal ins "Fass" schauen. "Die anderen sind gut", sagte Lothar Matthäus, "aber für den WM-Titel reicht das nicht."