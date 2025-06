Der FC Bayern gewinnt das Achtelfinale gegen Flamengo mit 4:2. So hat der AZ-Reporter die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany gesehen. Die Münchner in der Einzelkritik.

Der FC Bayern steht nach dem 4:2-Erfolg gegen Flamengo im Viertelfinale der Klub-WM. Dort treffen die Münchner am Samstag in Atlanta auf Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain. Gegen Flamengo überzeugen besonders Manuel Neuer und Harry Kane.

Die Einzelkritik der AZ.

MANUEL NEUER – NOTE 2: Der Keeper war erneut in überragender Form. Neuer wehrte Luiz Araujos Schuss mit einer Weltklasse-Parade ab (15.). Bei Gersons Gewaltschuss zum 2:1 ohne Abwehrchance (33.), der Ball schlug über Neuer ein. Auch Jorginhos Elfmeter zum 3:2 konnte der Keeper nicht parieren (55.).

KONRAD LAIMER – NOTE 2: Zurück in der Startformation, erhielt hinten rechts in der Viererkette den Vorzug vor Sacha Boey. Mit viel Energie unterwegs, auch nach vorne aktiv. Seine Direktabnahme flog über das Tor (25.). Erkämpfte den Ball vor Kanes 4:2. Hatte später Krämpfe, musste raus.

DAYOT UPAMECANO – NOTE 3: Nach seiner Knieverletzung inzwischen wieder bei voller Fitness. Das tut Bayern gut. Umsichtiger Organisator der Abwehrreihe, ohne grobe Patzer. Vorne probierte er es mal mit einem Kopfball – drüber (40.). Balleroberung vor Kanes 2:0.

JONATHAN TAH – NOTE 3: Der Neuzugang ging körperlich robust zu Werke, war auch bei einer Rudelbildung beteiligt. Sah dafür die Gelbe Karte (44.). Hatte seine Gegenspieler meist im Griff.

JOSIP STANISIC – NOTE 3: Diesmal als Linksverteidiger gefragt, der bislang enttäuschende Raphael Guerreiro musste auf die Ersatzbank. Ordentliche Leistung, solide. Sicherte seine Seite gut ab.

JOSHUA KIMMICH – NOTE 2: Von Beginn an gut in der Partie. Sein Schuss wurde zunächst zum Eckball abgewehrt (5.), kurz darauf fiel Bayerns 1:0 durch Erick Pulgars Kopfball-Eigentor (6.). Kimmich hatte per Ecke serviert. Sah nach einem Wischer ins Gesicht seines Gegenspielers die Gelbe Karte (66.), dann legte er Kanes 4:2 mit einem schönen Pass vor.

LEON GORETZKA – NOTE 3: Für Aleksandar Pavlovic in der ersten Elf. Brachte seine Dynamik und Zweikampfstärke ins Spiel ein – auch beim 1:0, als er Pulgar entscheidend bedrängte. Das 3:1 besorgte Goretzka selbst mit einem präzisen Fernschuss aus 25 Metern ins rechte Eck (41.).

MICHAEL OLISE – NOTE 4: Von den Brasilianern oft gefoult, es hat sich herumgesprochen, dass Olise sonst kaum zu bändigen ist. In der Defensive mit einem Patzer: Der Franzose verschuldete mit seinem Handspiel den Elfmeter vor dem 3:2. Nicht sein bester Auftritt.

SERGE GNABRY – NOTE 5: Etwas überraschend in der Startelf, Jamal Musiala und Thomas Müller saßen zunächst draußen. Unauffällig in der Offensive, hinten nachlässig. Vor dem 2:1 kam er zu spät gegen Gerson.

KINGSLEY COMAN – NOTE 4: In der Vorrunde einer der besten Bayern, hatte sich daher das Startelf-Ticket verdient. Kam an diesem Nachmittag nicht an sein Top-Level ran. Verletzt ausgewechselt.

HARRY KANE – NOTE 2: Der Engländer hatte das Glück auf seiner Seite, als sein Linksschuss abgefälscht wurde und unhaltbar zum 2:0 im linken Eck einschlug (9.). Später entschied er die Partie mit seinem Treffer ins rechte Eck zum 4:2 (73.). Kane ganz cool, so wie man ihn kennt. Half in der Defensive fleißig mit, nach einem harten Foul sah er die Gelbe Karte (84.).

LEROY SANÉ – NOTE 5: In seinem letzten Bayern-Spiel vor dem Wechsel zu Galatasaray wurde der 29-Jährige für Coman eingewechselt, der Franzose war angeschlagen (59.). Sané agierte schwach, vertändelte mehrmals den Ball vor dem Tor.

ALEKSANDAR PAVLOVIC – NOTE 3: Der Youngster kam für Goretzka in die Partie (59.). Hatte das Zentrum gemeinsam mit Kimmich ganz gut im Griff.

JAMAL MUSIALA – NOTE 4: Noch nicht bei 100 Prozent Fitness, daher nur Joker. Löste Gnabry ab (72.). Mit wenigen Impulsen.

THOMAS MÜLLER und SACHA BOEY – OHNE NOTE: Kamen jeweils zu spät für eine Bewertung.