FC Bayern muss vorerst auf Manuel Neuer verzichten

Für Manuel Neuer ist das Fußball-Jahr 2025 bereits beendet. Der Kapitän des FC Bayern fällt mit einem Muskelfaserriss vorerst aus.

Vorzeitige Weihnachtspause für Manuel Neuer! Der Kapitän des FC Bayern zog sich gegen Mainz 05 (2:2) einen Muskelfaserriss im rechten hinteren Oberschenkel zu. Dies gaben die Münchner am Montag bekannt.

Damit verpasst der 39-Jährige das letzte Spiel des Jahres beim 1. FC Heidenheim (21. Dezember, 17.30 Uhr). Für Neuer dürfte erneut Jonas Urbig beim Tabellenvorletzten im Tor stehen.

Reicht es für Neuer zum Rückrundenauftakt?

Nach dem Spiel in Heidenheim verabschiedet sich der deutsche Rekordmeister in die Winterpause und startet am 3. Januar in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte. Ob Neuer da bereits wieder trainieren kann, ist offen. Zum ersten Pflichtspiel des neuen Jahres empfängt der FC Bayern am 11. Januar (17.30 Uhr) den VfL Wolfsburg in der Allianz Arena.

Neuers Vertrag in München läuft im Sommer aus, zuletzt hatte er eine mögliche Verlängerung auch an seine Gesundheit geknüpft. Er wolle diese Entscheidung "noch ein bisschen hinauszögern", betonte er.