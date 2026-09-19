FC Bayern München trauert um langjährigen Co-Trainer Peter Hermann

Peter Hermann ist tot. Der ehemalige Co-Trainer des FC Bayern unter Jupp Heynckes erlag im Alter von 74 Jahren seiner schweren Krankheit.

Der FC Bayern betrauert den Tod von Peter Hermann. Der langjährige Co-Trainer des deutschen Rekordmeisters starb im Alter von 74 Jahren an der Nervenkrankheit ALS. Dies gab der FC Bayern München am Samstagabend bekannt.

"Unser tiefes Mitgefühl gilt der Familie, den Angehörigen und den vielen Weggefährten von Peter Hermann. Er spielte unter Dettmar Cramer, später unterstützte er mit seinem Fachwissen und seiner stets bodenständigen Art Trainergrößen wie Jupp Heynckes, Dragoslav Stepanovic oder Berti Vogts – der Fußball lebt nicht zuletzt von Persönlichkeiten wie Peter Hermann, die nicht immer im Rampenlicht stehen und dennoch dafür sorgen, dass immer alles glänzt", so Bayern-Präsident Herbert Hainer.

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Hermann gewann 2013 als Co-Trainer das Triple mit dem FC Bayern

Als der FC Bayern München in der Saison 2012/13 das erste Triple der Vereinsgeschichte holte, saß Peter Hermann als rechte Hand von Chefcoach Jupp Heynckes auf der Trainerbank.

In mehr als 1000 Spielen war Hermann für verschiedene Vereine (darunter auch beim HSV, bei Schalke 04 und Borussia Dortmund) als Co-Trainer tätig, seine erfolgreichste Zeit erlebte er dabei als Assistent von Heynckes beim FC Bayern. Zunächst von 2011 bis 2013, dann kehrte er gemeinsam mit Jupp Heynckes im Herbst 2017 erneut zum deutschen Rekordmeister zurück. Nachdem der Triple-Coach von 2013 die Münchner endgültig verlassen hatte, blieb Peter Hermann dem Verein noch ein weiteres Jahr als Co-Trainer unter Niko Kovac treu.

Mit dem FC Bayern gewann Peter Hermann insgesamt ein Mal die Champions League, drei Deutsche Meisterschaften, zwei DFB-Pokale sowie zwei deutsche Supercups.