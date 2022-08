FC Bayern: Matthijs de Ligt vor Startelf-Debüt in Frankfurt?

Zu Beginn der Woche hat Matthijs de Ligt erneut eine Extra-Schicht eingelegt, um sein Fitness-Defizit aufzuholen. Trainer Julian Nagelsmann lobt seinen neuen Innenverteidiger und stellt ihm einen Startelf-Einsatz am Freitag in Aussicht.

München - Julian Nagelsmann steckt große Hoffnungen in seinen designierten neuen Abwehrchef Matthijs de Ligt. Der im Sommer von Juventus Turin verpflichtete Innenverteidiger werde "ein wichtiger und interessanter Spieler für uns", so Nagelsmann. "Er ist immer sehr präsent und versucht, die anderen zu unterstützen", lobte der 35-Jährige den Niederländer.

De Ligt saß im Supercup zunächst auf der Bank

Zuletzt hatte de Ligt noch mit einem Fitnessrückstand zu kämpfen, da er mit Juventus aufgrund des späteren Saisonstarts in Italien erst später in die Saisonvorbereitung eingestiegen ist. Um diesen aufzuholen, legte der junge Niederländer zu Beginn der Woche eine Extra-Einheit an der Säbener Straße ein.

Im Supercup am vergangenen Samstag stand er daher noch nicht in der Startelf. "Ich habe immer die Idee, dass ein neuer Spieler auch die Zeit hat, sich an die neuen Dinge zu gewöhnen. Neuzugänge sollen auch die Möglichkeit haben, wenn sie spielen, ihre maximale Leistungsfähigkeit abzurufen", so Nagelsmann weiter.

Nagelsmann: De Ligt gegen Frankfurt "sicher ein Startelf-Kandidat"

Einen Neuzugang, der sich noch nicht vollständig zurechtgefunden hat, zu früh ins Rampenlicht zu stellen, könne auch schnell nach hinten losgehen. Für das Spiel gegen die Eintracht sei de Ligt aber "sicher ein Startelf-Kandidat". An sich sehe er nach dem Sieg in Leipzig trotz der drei dort gefangenen Gegentore aktuell "keinen Grund, etwas zu ändern".

Generell zeigte sich der Trainer hinsichtlich der getätigten Transfers und der aktuellen Mannschaft zufrieden. "Ich finde schon, dass unser Kader besser geworden ist", betonte er.