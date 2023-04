FC Bayern: Matchwinner de Ligt unterstreicht Topform der letzten Wochen

Nach dem bitteren Pokal-Aus gewinnt der FC Bayern in Freiburg mit 1:0 durch ein Traumtor von Matthijs de Ligt. Damit unterstreicht der Niederländer seine Topform aus den letzten Wochen.

München - Dem FC Bayern gelingt die Revanche gegen den SC Freiburg. Im Breisgau gewinnen die Münchner mit 1:0 und bleiben damit Tabellenführer. Überragender Mann dabei war Matthijs de Ligt. Der Niederländer gewann nahezu jeden Zweikampf und brachte die Münchner mit einem Gewaltschuss aus rund 25 Metern auf die Siegerstraße.

Matthijs de Ligt über Tor gegen Freiburg: "Ein unglaubliches Gefühl"

Nach der Partie zeigte sich der 23-Jährige am "Sky"-Mikrofon überglücklich über seinen Treffer: "Es ist ein unglaubliches Gefühl. Ich habe den Raum gesehen und geschossen." Im gleichen Atemzug gab de Ligt aber zu: "Natürlich hatte ich ein bisschen Glück, dass der reingeht."

Dennoch ist der Treffer ein Symbolbild der starken Leistungen, die der Innenverteidiger Woche für Woche im Bayern-Trikot zeigt und damit unverzichtbar für das Team von Thomas Tuchel wird. Gerade seit der spektakulären Rettungstat im Rückspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain ist de Ligt in Topform.

De Ligt war in letzten vier Partien an drei Toren beteiligt

Vor allem in der Defensive entwickelte sich der Neuzugang von Juventus Turin zu einem absoluten Zweikampfmonster. Aber auch im Offensivspiel schaltet sich die Ligt immer wieder stark mit ein. So war der niederländische Nationalspieler in den letzten vier Partien an drei Bayern-Toren direkt beteiligt.

Eine ähnliche Glanzleistung wie gegen den Sportclub will de Ligt auch am Dienstag im Königsklassen-Hinspiel bei Manchester City zeigen. "Da müssen wir voll fokussiert sein", sagte der Verteidiger des FC Bayern. Gelingt das, steht einer guten Ausgangslage für das Rückspiel eine Woche später in Münchner nichts im Wege.