FC Bayern legt Einspruch gegen Díaz-Sperre ein: "Drei Spiele finde ich sehr heftig"

Der FC Bayern will die Drei-Spiele-Sperre gegen Luis Díaz verkürzen. Besonders optimistisch sind die Verantwortlichen aber nicht.

Der FC Bayern wird gegen die harte Sperre für Luis Díaz in der Champions League vorgehen. Der Klub habe bei der Uefa "die Urteilsbegründung angefordert, um dann Einspruch einzulegen", sagte der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen: "Wir werden sehen, ob es uns gelingt, die Strafe zu reduzieren." Díaz war nach seiner Roten Karte im Spiel bei Paris Saint-Germain (2:1) für drei Spiele gesperrt worden, die Bayern waren zunächst von einer Pause für nur ein Spiel ausgegangen.

Diese Annahme habe sich auch aus einem ersten Schreiben der Uefa ergeben. Die härtere Strafe "hat uns dann genauso überrascht wie alle anderen, davon konnten wir überhaupt nicht ausgehen", sagte Dreesen: "Es war natürlich ein schweres Foul, es war aber weder eine Tätlichkeit, noch hat es sich gegen den Schiedsrichter gerichtet, noch gab es ein weiteres Vergehen nach dem Foul. Solche Dinge haben in der Vergangenheit zu drei Spielen Sperre geführt."

Einspruch gegen Díaz-Sperre: Wenig Optimismus beim FC Bayern

Allzu viel erwartet sich der Klub allerdings nicht. "Wir sind der Ansicht, dass es keine drei Spiele Sperre geben darf", sagte Dreesen, "aber realistisch muss man sagen, dass man nur in seltenen Fällen damit durchkommt." Sportvorstand Max Eberl meinte: "Ich bin nicht so blauäugig und sage, dass es nur ein Spiel wird. Wenn wir ein Spiel weniger bekämen, dann wäre das fantastisch. Drei Spiele finde ich sehr heftig."