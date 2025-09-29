FC Bayern komplettiert Führungsebene: Rouven Kasper neuer Vorstand Marketing und Vertrieb

Der FC Bayern baut seinen Vorstand um. Rouven Kasper kommt vom VfB Stuttgart, hat aber eine Vergangenheit beim Rekordmeister.

Der FC Bayern hat sich die Dienste von Rouven Kasper, Vorstandsmitglied beim VfB Stuttgart, gesichert. Der 43-Jährige wechselt zum Jahresbeginn 2026 zum Rekordmeister, verkündeten beide Bundesligisten am Montag. Bei den Münchnern werde der Sportökonom zum Vorstand Marketing und Vertrieb berufen und komplettiere die Führungsebene, hieß es in der Mitteilung der Bayern.

"Der Aufsichtsrat ist davon überzeugt, dass Rouven Kasper fachlich und persönlich die richtige Wahl ist, um mit ihm als Vorstand die ambitionierten Ziele des FC Bayern in den Bereichen Marketing und Vertrieb zu erreichen", sagte FCB-Präsident Herbert Hainer.

Der FCB-Newsletter Aktuelle News zum FC Bayern München Jetzt anmelden

Sportökonom Kasper besitzt beim VfB noch einen bis 2028 dotierten Vertrag, der aufgelöst wird. Der Funktionär kennt den FC Bayern bereits: Von 2016 bis 2021 verantwortete er das Asien-Geschäft der Münchner.