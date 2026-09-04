FC Bayern: Kompanys angeblicher Transfer-Wunsch und die "KI-Wolke"

Hatte sich Vincent Kompany beim FC Bayern noch einen dritten großen Transfer in diesem Sommer gewünscht? Der Trainer reagiert irritiert und verwundert - und er äußert einen Verdacht.

München

Vincent Kompany hat irritiert und verwundert auf Berichte reagiert, wonach er sich beim FC Bayern noch einen dritten großen Millionen-Transfer neben Nathaniel Brown und Ismael Saibari gewünscht haben soll.

"Das kommt völlig aus den Wolken, würde ich sagen. Also, die Information ist aus der KI-Wolke geholt", sagte der Trainer lachend vor dem Auswärtsspiel der Münchner am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in der Bundesliga beim FC Schalke 04.

Die Bayern haben im Sommer für jeweils 50 Millionen Euro Nationalspieler Brown von Eintracht Frankfurt und den marokkanischen WM-Teilnehmer Saibari von der PSV Eindhoven verpflichtet. "Ich bin nicht einmal aufgestanden mit diesem Gedanken in den letzten drei Monaten", versicherte Kompany zum angeblichen Wunsch, noch einen dritten Akteur nach München zu holen.

Wie ist das entstanden?

"Ich bin total überrascht, dass das irgendwo in der Welt umging. Das ist ein bisschen wahnsinnig", sagte Kompany: "Die Frage ist: wie ist das entstanden? Wer war das? Oder war das die KI?", also künstliche Intelligenz.

Auch Sportdirektor Christoph Freund äußerte sich in der Pressekonferenz zum angeblichen Trainer-Wunsch: "Wir reden jeden Tag, Max (Eberl), Vinnie und ich. Und darüber haben wir nicht gesprochen. Darum hat es uns auch sehr verwundert."