Leon Goretzka befindet sich auf seiner Abschiedstournee beim FC Bayern. Den Doppelpack gegen den 1. FC Heidenheim saugt der Nationalspieler förmlich auf.

Leon Goretzka breitete die Arme aus. In Fliegermanier rannte er nach seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:2 gegen den 1. FC Heidenheim in Richtung Eckfahne. Das Fliegerlied hätte zum Jubel deutlich besser gepasst als der Cancan des FC Bayern. Sei es drum. Goretzka genoss einfach nur den Moment. Das Tor, den Jubel der Fans auf den Rängen und der Teamkollegen.

Goretzka erlebte beim FC Bayern Höhen und Tiefen

Denn so oft wird der 31-Jährige in diesen Genuss nicht mehr kommen. Goretzka ist auf Abschiedstournee. Es war sein vorletztes Bundesligaheimspiel für den Rekordmeister. Da muss man alle Eindrücke aufsaugen. "Das Gefühl hatte ich auch", sagte Joshua Kimmich nach dem 3:3 gegen den Tabellenletzten in der Mixed-Zone: "Man merkt, dass es ihm bewusst wird, dass die Zeit zu Ende geht."

Eine Zeit voller Höhen und Tiefen. Champions-League-Sieg 2020, sieben Meisterschaften und zwei Pokalsiege – und es können in dieser Saison bekanntermaßen noch zwei Titel zum Abschied dazukommen. Auf der anderen Seite stehen die Rückschläge. Bankplätze und Nichtnominierungen. Goretzka ging damit immer professionell um, kämpfte sich zurück in die Startelf.

Man merkt, dass es ihm bewusst wird, dass die Zeit zu Ende geht. Joshua Kimmich

Kimmich und Goretzka waren acht Jahre Teamkollegen

"Als wir vor knapp zwei Jahren schon gesagt haben, dass es schwer für ihn werden kann, hat er schon super gespielt", resümierte Sportvorstand Max Eberl am Samstagabend: "Auch im Sommer, als wir gesagt haben, dass es schwer wird, hat er sich zurückgekämpft." Und selbst im Winter, als er mehrere lukrative Angebote auf dem Tisch hatte, entschied er sich, die Saison bei den Bayern zu beenden.

Nun heißt es bald endgültig Abschied nehmen. Nicht einfach. Auch nicht für seine Teamkollegen, wie Kimmich verriet: "Es ist für alle, auch mich, emotional." Acht Jahre haben die beiden im Verein gespielt. "Das ist schon eine lange Zeit, wenn man überlegt, dass man als Profi rund 15 Jahre hat", hebt sein Sechserpartner nochmal hervor. Noch haben die beiden beim FC Bayern aber ein bisschen Zeit miteinander.

Wird Leon Goretzka vermissen: Teamkollege Joshua Kimmich. © IMAGO

Goretzka erzielt gegen Heidenheim vierten Doppelpack in seiner Karriere

Und für diese Zeit hat sich Goretzka offensichtlich einiges vorgenommen. Gegen Heidenheim war der gebürtige Bochumer der beste Münchner auf dem Feld (AZ-Note 2). Goretzka traf nicht nur zum 2:2, sondern erzielte schon kurz vor der Pause den Anschlusstreffer mit einem sehenswerten Freistoß. Es war der vierte Doppelpack seiner Karriere.

Ob Goretzka mit seiner Leistung Eigenwerbung betreiben wollte? Verraten wollte er das nach dem Spiel in der Mixed-Zone nicht. Er wählte den Hinterausgang aus der Allianz Arena. Allerdings: An Klubs, die an ihm interessiert sind, mangelt es nicht. Jüngst kamen Gerüchte aus Italien auf, dass Goretzka schon weit in Verhandlungen mit der AC Milan sei. Wundern würde das Eberl nicht.

Er ist Nationalspieler, ist ablösefrei und ein sehr guter Spieler. Max Eberl

Eberl: "Dass er viele Anfragen hat, freut mich sehr"

"Er ist Nationalspieler, ist ablösefrei und ein sehr guter Spieler", zählte der Bayern-Boss auf. Ob die Serie A zu ihm passen würde? "Leon hat selbst ein sehr gutes Gefühl, was zu ihm passt", so Eberl: "Dass er viele Anfragen hat, freut mich sehr für ihn. Das hat er sich verdient." Ohnehin sei dem Niederbayer klar, dass der Weg von Goretzka "in einer europäischen Topmannschaft weitergeht".

Ob er sich ab Sommer wirklich das Trikot der Rossoneri überstreift, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Davor stehen für Goretzka und den FC Bayern noch wichtige Wochen an. Der Mittelfeldspieler würde sich am liebsten mit dem Triple verabschieden. Und dafür braucht es bekanntermaßen erst einmal einen Sieg am Mittwochabend (21 Uhr) im Halbfinalrückspiel gegen Paris Saint-Germain.