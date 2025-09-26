AZ-Plus

FC Bayern: Kimmich gegen Werder auf der Bank – das ist der Grund

Joshua Kimmich sitzt gegen Werder Bremen auf der Bank. Der Bayern-Star war unter der Woche erkältet.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Sitzt gegen Werder Bremen erkältet auf der Bank: Joshua Kimmich.
Sitzt gegen Werder Bremen erkältet auf der Bank: Joshua Kimmich. © IMAGO
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Das kam überraschend. Joshua Kimmich sitzt gegen Werder Bremen auf der Bank, dafür starten Tom Bischof und Leon Goretzka auf der Doppelsechs. Der Grund: Der 30-Jährige war unter der Woche erkältet. "Er hat diese Woche zwei Tage gefehlt", sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany bei Sky.  

Kompany: "Das ist ein positive Geschichte für Bischof“

Er sei zwar wieder fit, dennoch will ihn der Belgier schonen: "Wenn ich auf die nächsten Monate schaue, wird er so viel gefragt sein. Es ist vielleicht der letzte Moment, in dem wir ihn vielleicht einmal rausnehmen können aus der Mannschaft." Während es für Kimmich der 300. Auftritt in der Bundesliga gewesen wäre, ist es das Startelfdebüt für Bischof beim Rekordmeister. 

"Das ist eine positive Geschichte für Tom Bischof", so Kompany: "Ich glaube, dass seine Integration bis jetzt sehr gut gelaufen ist. Jetzt muss auch die Integration auf dem Platz passieren. Und zusammen mit Goretzka ist ein erfahrener Spieler neben ihm." 

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.