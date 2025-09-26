Joshua Kimmich sitzt gegen Werder Bremen auf der Bank. Der Bayern-Star war unter der Woche erkältet.

Das kam überraschend. Joshua Kimmich sitzt gegen Werder Bremen auf der Bank, dafür starten Tom Bischof und Leon Goretzka auf der Doppelsechs. Der Grund: Der 30-Jährige war unter der Woche erkältet. "Er hat diese Woche zwei Tage gefehlt", sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany bei Sky.

Kompany: "Das ist ein positive Geschichte für Bischof“

Er sei zwar wieder fit, dennoch will ihn der Belgier schonen: "Wenn ich auf die nächsten Monate schaue, wird er so viel gefragt sein. Es ist vielleicht der letzte Moment, in dem wir ihn vielleicht einmal rausnehmen können aus der Mannschaft." Während es für Kimmich der 300. Auftritt in der Bundesliga gewesen wäre, ist es das Startelfdebüt für Bischof beim Rekordmeister.

"Das ist eine positive Geschichte für Tom Bischof", so Kompany: "Ich glaube, dass seine Integration bis jetzt sehr gut gelaufen ist. Jetzt muss auch die Integration auf dem Platz passieren. Und zusammen mit Goretzka ist ein erfahrener Spieler neben ihm."