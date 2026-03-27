Jonas Urbig ist der neue Stern am Torwarthimmel des FC Bayern, immer öfter vertritt er Legende Manuel Neuer. Doch wie war sein bisheriger Werdegang und was weiß man über den Youngster privat ? Die AZ stellt den gebürtigen Euskirchener vor.

Jonas Kurt Urbig wurde am 8. August 2003 im nordrhein-westfälischen Euskirchen (etwa 35 km von Köln entfernt) geboren. Der Bayern-Torhüter kommt aus einer Torhüterfamilie: Sein älterer Bruder Luis, sein jüngerer Bruder Henri und sein Vater Kurt spielen bzw. spielten alle als Torwart. Mutter Martina und Vater Kurt stehen ihren Söhnen tatkräftig zur Seite. Luis Urbig ist ebenfalls beim FC Bayern tätig, er ist aktuell Torwarttrainer der zweiten Frauenmannschaft der Münchner.

Urbigs erste Schritte: Von der Provinz in die Großstadt

Torwarttalent Urbig spielte in der Jugend zunächst bei den Sportfreunden Wüschheim-Büllesheim. Über die Stationen SSV Eintracht Lommersum und 1. Jugend-Fußball-Schule Köln ging es im Sommer 2012 im Alter von neun Jahren zum großen 1. FC Köln. Dort durchlief er bis zur A-Jugend sämtliche Jugendmannschaften und spielte sowohl in der B-Junioren- als auch in der A-Junioren-Bundesliga. Mit der U17 der Domstädter gewann er 2019 den deutschen Meistertitel, im Finale gegen Borussia Dortmund kam er allerdings nicht zum Einsatz.

Ende 2020 stand er erstmals bei der Kölner Zweitvertretung in der Regionalliga West im Kader, blieb jedoch ohne Einsatz. In der folgenden Saison 2021/22 kam Urbig bereits 14-mal in der Regionalliga West zum Einsatz und stand elfmal im Spieltagskader der Profis, ohne jedoch auf dem Rasen zu stehen.

Viel Spielpraxis durch Leihen nach Fürth und Regensburg

In der Hinrunde der Saison 2022/23 war Urbig nur noch zweimal Teil des Profikaders. Um dem jungen Talent mehr Spielpraxis zu geben, wurde er im Januar 2023 zum Zweitliga-Abstiegskandidaten Jahn Regensburg verliehen. Dort absolvierte er in der Rückrunde alle 17 Spiele über die volle Distanz.

Jonas Urbig im Trikot von Jahn Regensburg. © Tom Weller/dpa/Archivbild

Im Sommer 2023 wurde Urbig erneut ins deutsche Unterhaus verliehen, dieses Mal ging es für die komplette Spielzeit zur SpVgg Greuther Fürth. Beim Kleeblatt hütete er 33 Mal in der 2. Bundesliga und einmal im DFB-Pokal das Tor.

Vom Zweitliga-Ersatz bis zum Champions-League-Startelfeinsatz beim FC Bayern

Nach dem sang- und klanglosen Abstieg des FC aus der Bundesliga war Urbig eigentlich für die Spielzeit 2024/25 als Nummer eins eingeplant. Bis Ende Oktober absolvierte er zunächst elf Spiele im Köln-Tor, musste dann aber für den Rest der Hinrunde für Marvin Schwäbe Platz machen.

Da hatte er allerdings schon das Interesse des FC Bayern auf sich gezogen. Der Wechsel wurde für eine Ablösesumme von kolportierten sieben Millionen Euro am 27. Januar 2025 vollzogen, Urbig unterschrieb einen Vertrag bis 2029 beim Rekordmeister.

Urbig, den Bayern-Sportdirektor Christoph Freund als "eine(n) der vielversprechendsten jungen Torhüter im deutschen Fußball" bezeichnete, kam im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayer Leverkusen (3:0) zu seinem ersten Einsatz, als er in der 58. Minute für den verletzten Manuel Neuer eingewechselt wurde. Auch im Rückspiel und bei den Viertelfinal-Duellen gegen Inter Mailand stand Urbig im Kasten der Münchner. In der Bundesliga ersetzte der Youngster in der Rückrunde Neuer in acht Partien.

Kurios: Nachdem sowohl der 1. FC Köln als auch der FC Bayern am Ende der Saison die Zweitliga- bzw. Bundesliga-Meisterschaft feierten, durfte sich Urbig als erst dritter Spieler in Deutschland nach Pasi Rautiainen und Frank Hartmann "Doppelmeister" nennen.

Urbig ersetzte Neuer in beiden Viertelfinalspielen gegen Inter Mailand, das Ausscheiden konnte er allerdings nicht verhindern. © Peter Kneffel/dpa

Immer öfter Neuer-Ersatz im Bayern-Tor

In der laufenden Saison 2025/26 fungiert er immer öfter als hochqualitativer Ersatz für Bayern-Legende Neuer, wenn dieser verletzt ist. In zwei Spielen wurde Urbig – ungewöhnlich für einen Torhüter – jeweils in der Halbzeitpause eingewechselt, da Neuer angeschlagen in der Kabine bleiben musste.

Nach einem Patzer bei der 1:2-Pleite gegen den FC Augsburg im Januar 2026 musste Urbig sich einiges an Kritik anhören lassen, ließ die Kritiker aber mit einer starken Vorstellung (unter anderem das Siegtor eingeleitet) in der Champions League beim 2:1-Sieg gegen die PSV Eindhoven verstummen.

Urbig erstmals für die A-Nationalmannschaft nominiert, muss aber verletzt abreisen

Ab der U17 durchlief Urbig alle weiteren U-Nationalmannschaften bis zur U-21. Für die U21 bestritt er fünf Spiele in der EM-Qualifikation, wurde für das Turnier aber nicht in den Kader berufen, da ihn der FC Bayern aufgrund der parallel stattfindenden Klub-WM nicht abstellte. Insgesamt brachte es Urbig in den U-Nationalmannschaften Deutschlands auf 22 Einsätze und hielt dabei fünfmal die Null.

Im März 2026 wurde Urbig erstmals für die Testspiele der deutschen A-Nationalmannschaft gegen die Schweiz und Ghana nominiert. Der Youngster ist im Torhütergespann um die Nummer eins Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) und seinen Vertreter Alexander Nübel (VfB Stuttgart) als dritter Torwart vorgesehen. Wenn Urbig weiterhin gut performt, erscheint eine Nominierung für den WM-Kader wahrscheinlich.

Der Torwart-Youngster musste allerdings wieder vorzeitig aus dem DFB-Camp aufgrund einer Kapselverletzung im rechten Knie abreisen. Für Nagelsmann eine reine "Vorsichtsmaßnahme", es sei "nichts Schlimmes".

Jonas Urbig (2.v.li) im Gespann mit seinen Torhüterkollegen Oliver Baumann (M.) Alexander Nübel (re.). © Federico Gambarini/dpa

Nagelsmann attestiert ihm eine für sein Alter "extrem gute psychische Stabilität", Urbig sei in vielen Spielen reingekommen und habe sofort performt. Er habe durch seine Anstellung bei den Münchnern und seine Erfahrung aus der U-Nationalmannschaft "eine super Verbindung zu vielen Spielern" und habe eine große Perspektive, wenn alles so weiter verlaufe.

Wie tickt der junge Keeper privat?

Abseits des Platzes gilt Urbig als ruhig und fühlt sich in seinem familiären Umfeld sehr wohl. Eines seiner Hobbys zum Abschalten vom Fußballalltag ist das Klavierspielen: "Ich spiele super gerne Klavier, habe damit mit fünf Jahren bereits angefangen. Das ist ein schöner Ausgleich."

Urbig ist vergeben. Er hat schon seit längerem eine Freundin, mit der er sich auch in der Öffentlichkeit zeigt.

Jonas Urbig zusammen mit Katharina auf dem Oktoberfest. © Matthias Balk/dpa

Katharina wurde zusammen mit Urbig bei der 125-Jahr-Feier des FC Bayern gesehen. Zudem sitzt sie immer wieder bei Spielen des Rekordmeisters in der Allianz Arena auf der Tribüne und war auch auf dem obligatorischen Wiesn-Besuch der Münchner dabei.