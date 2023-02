FC Bayern: João Cancelo in Fifa-Weltauswahl gewählt

João Cancelo, Rechtsverteidiger des FC Bayern, ist am Montag erstmals in die Fifa-Weltauswahl berufen worden.

München - Große Ehre für João Cancelo vom FC Bayern! Der Rechtsverteidiger ist im Rahmen der Fifa-Gala in die Weltelf des Jahres gewählt worden.

Cancelo ist der einzige Bundesligaprofi, der am Montagabend in die Auswahl berufen wurde.

Sadio Mané auf Platz sechs der Weltfußballer-Wahl

Mit Achraf Hakimi, Kylian Mbappé und Weltfußballer Lionel Messi stehen hingegen gleich drei Stars von Paris Saint-Germain, Bayerns Achtelfinal-Gegner, in der illustren Elf und dürften somit mit ordentlich Selbstvertrauen in das Rückspiel der Champions League am 8. März (21 Uhr, DAZN und im AZ-Liveticker) in der Allianz Arena gehen.

Bayerns Flügelflitzer Sadio Mané verpasste den Sprung in die Weltauswahl, belegte allerdings bei der Wahl zum Weltfußballer einen achtbaren sechsten Platz.