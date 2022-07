Am 30. Juli geht es für den FC Bayern um den ersten Titel der Saison. Das Supercup-Spiel bei RB Leipzig ist mittlerweile ausverkauft.

Die Red Bull Arena in Leipzig. (Archivbild)

Leipzig/München - Das Supercup-Spiel zwischen Pokalsieger RB Leipzig und Meister FC Bayern ist ausverkauft. Das teilte RB am Freitag mit.

Allerdings könnten in den kommenden Tagen noch Rückläufertickets zur Verfügung stehen. Das Duell der beiden Bundesligisten wird am 30. Juli (20.30 Uhr) in der Leipziger Red Bull-Arena ausgetragen.