FC Bayern im neuen Heimtrikot gegen PSG: Verrät ein Detail eine Vertragsentscheidung?

Die Fans wird es freuen! Der FC Bayern hat sein neues Heimtrikot präsentiert klassisch in Rot-Weiß Trikots. Das Design erinnert an die Triple-Saison 2012/2013.

Vor einigen Wochen leakte die Online-Plattform "Footy Headlines" bereits das angebliche Design des Bayern-Heimtrikots für die Saison 2026/27. Und sollte damit recht behalten. Am Montag veröffentlichte der FC Bayern sein neues Heimtrikot für die Saison 2026/27.

Über das komplett rote Trikot verlaufen dunkle Nadelstreifen verlaufen (abgesehen von den Ärmeln). Am Kragen und an den Ärmeln sind über dem weißen Element goldene Umrandungen zu sehen.

Erinnerungen an die Triple-Saison 2012/13

Weiterhin sind die Applikationen, also das Adidas-Logo und die Sponsoren auf Brust und Ärmel in Weiß gehalten. Das Vereinswappen prangt in der klassischen Form auf der linken Brust.

Goldenes Design, goldene Zeiten: Das neue Bayern-Trikot erinnert an die glorreiche Triple-Saison 2012/13 um Kapitän Philipp Lahm (r.). © imago sportfotodienst

Das neue Jersey des Rekordmeisters mit goldenen Akzenten erinnert an die glorreiche Triple-Saison 2012/13. Das entspricht einer deutlichen Abkehr vom Heimtrikot der aktuellen Saison, welches aufgrund seines experimentellen Designs (Rot mit rot-weißem "M" in der Mitte) für einige Kontroversen in der Fangemeinde des deutschen Rekordmeisters sorgte.

Eindeutige Botschaft: Die Südkurve fordert rot-weiße Trikots. © IMAGO/Ulrich Wagner

Neues Bayern-Trikot feiert gegen PSG sein Debüt

Anders als "Footy Headlines" jedoch zuvor vorhersagte, wird das neue Heimtrikot des FC Bayern nicht beim letzten Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln (16. Mai, 15.30 Uhr) erstmals getragen werden, sondern beim Champions-League-Kracher gegen Paris Saint-Germain.

Im Halbfinal-Rückspiel am Mittwochabend (21 Uhr, DAZN) werden Joshua Kimmich und Co. erstmals das neue Trikot präsentieren. Ein Novum!

In diesem Dress wird Serge Gnabry in der kommenden Saison auflaufen. © FC Bayern

Manuel Neuer präsentiert neues Trikot

Auch Manuel Neuer, dessen Zukunft weiterhin noch offen ist, präsentiert in der Pressemitteilung der Münchner sein neues Torwarttrikot. Der endgültige Hinweis, dass der Bayern-Kapitän noch eine Saison im FCB-Dress dranhängt?

Manuel Neuer präsentiert das neue Torwarttrikot des FC Bayern. © FC Bayern

Es ist zu erwarten, dass die Bayern-Anhängerschaft das neue Trikot im "klassischen" Bayern-Design deutlich positiver aufnehmen wird als die Designs der vergangenen Saisons. Die aktive Fanszene in der Südkurve sprach sich schon in der Vergangenheit vehement dafür aus, dass die Heimtrikots in den rot-weißen Klubfarben gehalten werden.