FC Bayern II geht mit 3:3 gegen Nürnberg II in die Sommerpause

Die Zweitvertretungen des FC Bayern und des 1. FC Nürnberg trennen sich zum Saisonfinale mit 3:3.

Nürnberg – Als sicherer Vizemeister ging es für die kleinen Bayern um nichts mehr. Am finalen 38. Spieltag kamen die Münchner in Nürnberg nicht über ein Unentschieden hinaus – immerhin ein torreiches. Das Spiel endete 3:3, die Führung wechselte hin und her.

Eigentor und Elfer - Bayern und Nürnberg nehmen sich nichts

Armindo Sieb hatte Bayern in der 11. Minute in Führung gebracht, ehe Enrique Katsianas-Sánchez (25.) die Franken erst zurück ins Spiel brachte und dann fünf Minuten später zum 2:1 erhöhte. Sieben Minuten vor der Halbzeit traf Yusuf Karhan Kabadayı (38.) für die Münchner zum Ausgleich. Kurz nach Wiederanpfiff profitierte der Vizemeister dann von einem Eigentor durch Tim Steinmetz. Tim Latteier besorgte per Foulelfmeter in der 71. Minute den 3:3 Endstand.

Die kleinen Bayern hatten bereits mit der 0:4-Heimniederlage gegen Wacker Burghausen vor einer Woche die Aufstiegsträume begraben müssen. Die SpVgg Bayreuth darf den Aufstieg in die 3. Liga am Samstag mit einem Schaulaufen gegen Buchbach feiern.