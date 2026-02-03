FC Bayern: Harry Kane fehlt krankheitsbedingt im Training

Harry Kane hat zum Auftakt der Vorbereitung auf das schwere Ligaspiel gegen die TSG Hoffenheim verpasst. Der Torjäger fehlte bei der Einheit am Dienstag krankheitsbedingt.

Harry Kane hat beim FC Bayern eine Pause einlegen müssen. Wie der Rekordmeister mitteilte, fehlte der englische Stürmerstar bei der Einheit am Dienstagvormittag krankheitsbedingt. Die Bayern waren nach zwei trainingsfreien Tagen in die Vorbereitung auf das Bundesliga-Topspiel gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag (17.30 Uhr) eingestiegen.

Die Münchner haben nach zwei sieglosen Spielen in der Bundesliga sechs Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund. Hoffenheim ist überraschender Tabellendritter. Kane hat in dieser Saison in der Liga schon 22 Mal getroffen.