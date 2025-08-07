FC Bayern gegen Tottenham Hotspur: Traumtor-Festival der Top-Talente

Der FC Bayern zeigt sich im Telekom-Cup gegen Tottenham Hotspur in bemerkenswerter Frühform und fertigt die Londoner locker mit 4:0 ab. Die Noten für die Münchner.

Top-Talent Lennart Karl erzielte gegen Tottenham seinen ersten Treffer für die Bayern-Profis.

Eine Woche vor dem Supercup in Stuttgart zeigt sich der FC Bayern in guter Verfassung: Die Münchner besiegen Tottenham Hotspur völlig verdient mit 4:0.

Die Noten für den FC Bayern:

MANUEL NEUER - NOTE 3: Lange beschäftigungslos in der ersten Halbzeit, dann musste er mal gegen Richarlisons Fernschuss zupacken – ganz sicher (34.). Danach ging es für Neuer ziemlich langweilig weiter.

KONRAD LAIMER - NOTE 2: Bayerns Österreicher machte gewohnt viel Alarm über die rechte Seite. Auf Laimer ist einfach Verlass, der Konni-Express bretterte nach vorne. Hätte das 2:0 machen müssen, schoss mit links drüber (58.). Ganz stark, wie er vor Comans 2:0 den Ball eroberte.

DAYOT UPAMECANO - NOTE 3: Ein schlimmer Fehlpass (21.), sonst mit einem blitzsauberen Auftritt. Souveräner Abwehrchef.

JONATHAN TAH - NOTE 3: Der Neuzugang erhielt in der Innenverteidigung den Vorzug vor Minjae Kim. Tah machte es ordentlich, ohne grobe Fehler.

JOSIP STANISIC - NOTE 2: Links hinten anstelle von Raphael Guerreiro in der Startelf, die defensivere Variante. Doch Stanisic zeigte sich auch vorne. Nach einem Sprint holte er den Elfmeter raus, den Kane über das Tor jagte (15.).

Kimmich und Goretzka haben das Zentrum im Griff

JOSHUA KIMMICH - NOTE 2: Mit Übersicht und Ruhe ordnete er das Spiel im zentralen Mittelfeld. Tottenham mit Ex-Bayer João Palhinha war gerade im Mittelfeld klar unterlegen.

LEON GORETZKA - NOTE 2: Nach einem schnell ausgeführten Freistoß tauchte er im Strafraum auf und spitzelte den Ball volley übers Tor (7.). Das war knapp. Insgesamt mit einem dynamischen Auftritt, sein Fernschuss wurde von Keeper Guglielmo Vicario pariert (26.). Er blieb gefährlich, schoss drüber (36.) und vorbei (38.).

KINGSLEY COMAN - NOTE 2: Zu Beginn fehlte ihm die Präzision bei seinen Flanken, dann steigerte er sich. Und wie: Super Schlenzer ins linke Eck zum 2:0 (61.). Aktuell gesetzt in der Stammelf.

MICHAEL OLISE - NOTE 2: Spielte als Zehner – und hatte die erste Bayern-Chance: Sein Freistoß flog links am Tor vorbei (4.). Wenig später legte er Kane mit einem langen Traumpass das 1:0 vor. Immer gefährlich, nach Kanes Pass schoss er knapp über das Tor (50.). Dann wurde sein Schlenzer gehalten (53.).

Díaz unglücklich, Kane trifft und vergibt Elfmeter

LUIS DÍAZ - NOTE 4: Der neue Linksaußen gab sein Startelfdebüt. Probierte es mit Dribblings, kam kaum einmal durch. Nach Kanes Pass stand er plötzlich allein vor dem Tor, doch er nahm den Ball nicht sauber an mit der Brust (45.). Chance vertan.

HARRY KANE - NOTE 3: Nach Olises Sahne-Pass nahm Kane den Ball perfekt an und traf mit dem linken Fuß ins Eck zum 1:0 (12.). Aber dann, Kane mit einem seltenen Fehler. Der Engländer schoss einen Elfmeter weit über das Tor, er war zuvor ausgerutscht (15.). Der erste Elfer überhaupt, den Kane im Bayern-Dress vergab.

Harry Kane traf am Donnerstag gegen seine alte Liebe Tottenham. © Sven Hoppe/dpa

SACHA BOEY - NOTE 3: Einer von neun eingewechselten Spielern in der zweiten Halbzeit. Als Rechtsverteidiger nicht so auffällig wie Laimer. Immerhin solide.

CASSIANO KIALA - NOTE 3: Kam für Tah ins Spiel (67.). Der 16-Jährige agierte erneut sehr abgeklärt. Ein Riesentalent in der Abwehr.

MINJAE KIM - NOTE 3: Bayerns Wechselkandidat sammelte ein bisschen Spielpraxis. Ordentlicher Auftritt.

Top-Talente Karl und Kusi-Asare treffen traumhaft

RAPHAEL GUERREIRO - NOTE 3: Links hinten derzeit nur die Nummer zwei. Eher unauffällig.

TOM BISCHOF - NOTE 3: Der Neuzugang ersetzte Kimmich (67.). Guter Fernschuss (74.).

DAVID DAIBER - NOTE 3: Neben Bischof im Mittelfeld eingewechselt. Gute Pässe.

PAUL WANNER - NOTE 3: Gab den Zehner nach Olises Auswechslung (67.). Elegant.

LENNART KARL - NOTE 2: Premierentor für den 17-Jährigen – und was für eins! Karl zirkelte den Ball herrlich ins linke Eck zum 3:0 (75.).

JONAH KUSI-ASARE - NOTE 2: Auch der schwedische Stürmer traf wunderschön: per Rechtsschuss ins rechte Eck zum 4:0 (80.).

WISDOM MIKE kam zu spät für eine Bewertung.