FC Bayern gegen Leipzig: Hier läuft das Pokal-Viertelfinale im Free-TV

Das Top-Duell des Viertelfinales im DFB-Pokal mit dem FC Bayern kommt im Ersten und bei Sky. Zwei weitere Spiele werden im Free-TV gezeigt.

Frankfurt/Main/München

Der DFB-Pokal-Knaller FC Bayern München gegen RB Leipzig wird im Ersten und bei Sky zu sehen sein. Das Viertelfinale zwischen den aktuell besten Teams in der Bundesliga wurde vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) für den 11. Februar (20.45 Uhr) angesetzt, wie der Verband mitteilte. Die Partie findet in der Münchner Allianz Arena statt, zum Bundesligastart hatten die Bayern noch mit 6:0 gegen Leipzig gewonnen.

Die Bayern sind in den vergangenen fünf Spielzeiten stets frühzeitig aus dem Cup-Wettbewerb ausgeschieden. 2020 gelang der letzte Pokalsieg. "Ich möchte natürlich wieder nach Berlin fahren nach diesem Spiel, ganz klar", sagte der Münchner Trainer Vincent Kompany vor dem Einzug ins Viertelfinale mit Blick auf das Endspiel am 23. Mai 2026 im Olympiastadion.

Die Partien Bayer Leverkusen gegen FC St. Pauli (3. Februar/20.45 Uhr) und Holstein Kiel gegen Titelverteidiger VfB Stuttgart einen Tag später (20.45 Uhr) werden ebenfalls im Free-TV gezeigt. Neben Sky übertragt das ZDF. Nur das Heimspiel von Zweitligist Hertha BSC gegen den SC Freiburg (10. Februar/20.45 Uhr) können Fans am Fernseher ausschließlich beim Pay-TV-Sender verfolgen.