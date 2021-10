FC Bayern: Gegen Kontaktverbot verstoßen - Gericht ordnet Haftstrafe gegen Lucas Hernández an!

Gegen Lucas Hernández vom FC Bayern ist die Vollstreckung einer Haftstrafe angeordnet worden. Der Abwehrspieler hatte vor einigen Jahren gegen ein Annäherungs- und Kontaktverbot gegenüber seiner Freundin verstoßen, mit der er mittlerweile verheiratet ist.

München/Madrid - Ein spanisches Gericht hat die Vollstreckung einer Haftstrafe gegen Bayern Münchens Weltmeister Lucas Hernandez angeordnet. Der 25-Jährige war im Dezember 2019 wegen Verstoßes gegen ein Annäherungs- und Kontaktverbot gegenüber seiner früheren Freundin verurteilt worden, mit der er inzwischen nach der Versöhnung verheiratet ist.

Hernández muss am 19. Oktober vor Gericht

Das 32. Strafgericht in Madrid ordnete am Mittwoch an, Hernandez müsse am 19. Oktober dort erscheinen und innerhalb von zehn Tagen eine Haftstrafe von sechs Monaten antreten. Die beantragte Aussetzung sei abgelehnt worden.

2017 war der Profi wegen einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit seiner heutigen Ehefrau mit dem Kontaktverbot belegt worden. Laut Gericht hat das Paar dagegen verstoßen, indem es wenige Monate später gemeinsam nach Miami flog.